Los puso a pensar. Sentado en una banca del camerino del AT&T Center, tras finalizar un nuevo juego en el estadio de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama cerró su casillero, metió los pies en un cubeta de hielo y aprovechó que había un grupo de periodistas para explicar con tres argumentos por qué es el MVP de la temporada regular en el mejor básquet del mundo: se considera el jugador con mayor impacto defensivo de la NBA, su equipo casi barre (4-1) a Oklahoma City Thunder en esta edición y su impacto ofensivo no solo se limita a los puntos, sino también a las opciones que él genera en el otro lado de la cancha para sus compañeros.

Con largas pausas y una reflexión profunda en medio del debate, como si buscara traducir sus ideas del francés al inglés, Wembanyama ironizó con la idea de ser etiquetado como pívot, pues su versatilidad lo pone en otros lados del campo en ofensiva; ejemplo, de alero.

En una reciente encuesta informal de ESPN en cuanto al MVP, miembros de la prensa en Estados Unidos pusieron a Wembanyama como el cuarto mejor basquetbolista del campeonado, ubicado detrás de Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic y Cade Cunningham, de baja por tiempo indefinido por un colapso pulmonar. Lejos de mostrar una pataleta y lucir de manera prepotente, como lo hacen otros jugadores con 22 años, el galo lució una madurez impropia de su edad, para explicar que se encuentra por encima de sus rivales y que corre con ventaja -en la actualidad- sobre el canadiense, serbio y, sobre todo, el estadounidense.

“La defensa representa cincuenta por ciento del juego, pero es bastante subestimada en la carrera por el MVP y creo que el jugador más impactante en ese lado de la cancha”, afirmó el basquetbolista, quien cumple su tercera temporada en el mejor básquet del mundo.

Victor Wembanyama cobra un salario de 13.3 millones de dólares en esta temporada. (Foto: Getty Images) / Megan Briggs

En la estadística entre ‘Wemby’ y Shai, los Spurs son 16 puntos mejores con Wembanyama en el campo; el Thunder, por su parte, es 9.6 puntos mejor con Gilgeous-Alexander.

Al día de hoy, el canadiense goza de popularidad por el presente del Thunder (58-16) y él suyo: está teniendo una de las mejores temporadas un base que no se ha visto en mucho tiempo y tiene todos los galones para nuevamente ser elegido como MVP.

Victor Wembanyama tiene un contrato de cuatro años con los San Antonio Spurs: hasta 27. Se espera que se negocie una renovación. (Foto: Getty Images) / Issac Baldizon

A 15 días del cierre de la temporada regular, la carrera es de los dos: Cunningham es una incógnita por su lesión, Jokic y los Nuggets han quedado rezagados en el camino y quedan entre ocho a nueve partidos para que se defina el mejor sembrado del Oeste y toda la NBA.

Si los Spurs superan al Thunder, las boletas deberían ir por ‘Wemby’. Si jugadores de élite como él lo dieran todo en cada partido, los aficionados responderán de la misma manera en sintonización. Cada noche, al ver un partido de él, se viven varios momentos de asombro y desconcierto. No solo es su tamaño, es lo que puede hacer un jugador de esa magnitud.

Wembanyama cree que su impacto defensivo cambiará el enfoque de la conversación en torno a la carrera por el MVP, pero aún no estamos preparados para esa conversacembanyaión. Puede que no sea elegido en este curso, pero el próximo fijo que será de él y Francia.

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