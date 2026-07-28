El tenis dejó una de las imágenes más llamativas del año. El francés Luca van Assche conquistó el Abierto de Estoril 2026, pero la celebración no terminó con el trofeo en sus manos. Durante la ceremonia de premiación, la organización le transfirió el premio económico en vivo, protagonizando un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El curioso episodio ocurrió segundos después de que el tenista levantara el título, sorprendiendo tanto al campeón como a los asistentes.

Luca Van Assche, campeón en Estoril. Foto: Prensa ATP Tour

Así fue el insólito momento que se volvió viral

Tras imponerse al belga Alexander Blockx por 6-4, 4-6 y 7-5 en una emocionante final, Van Assche fue invitado por la organización a acercarse a una máquina de transferencia bancaria instalada sobre la cancha.

Allí, frente al público, se realizó la operación para depositar el premio directamente en la cuenta bancaria del campeón, un gesto poco habitual en el circuito profesional que provocó risas, aplausos y una ola de reacciones en redes sociales.

Luca van Assche conquistó el Abierto de Estoril 2026

Además del peculiar momento durante la premiación, el francés firmó una destacada actuación para quedarse con el título tras superar a Alexander Blockx en tres sets.

El triunfo le permitió sumar un nuevo campeonato a su carrera y cerrar una semana memorable, coronada con una ceremonia de premiación que difícilmente olvidará.

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