El curioso episodio ocurrió segundos después de que el tenista levantara el título. Foto: Captura de video
El curioso episodio ocurrió segundos después de que el tenista levantara el título. Foto: Captura de video
Por Redacción EC

El tenis dejó una de las imágenes más llamativas del año. El francés Luca van Assche conquistó el Abierto de Estoril 2026, pero la celebración no terminó con el trofeo en sus manos. Durante la ceremonia de premiación, la organización le transfirió el premio económico en vivo, protagonizando un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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