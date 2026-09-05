ESPN EN VIVO: transmite la carrera de la F1 GP Italia 2026 desde el Autódromo Nacional de Monza. La carrera arrancará a las 8:00 AM (horario peruano) este domingo 6 de septiembre del 2026. ¿Cómo ver ESPN ONLINE? Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

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