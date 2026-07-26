F1 TV EN VIVO ONLINE: transmite la carrera de la F1 GP Hungría 2026 este domingo 26 de julio en el circuito Hungaroring. ¿Cómo ver F1 TV EN VIVO? F1 TV es una plataforma digital de streaming contratada directamente por internet mediante una suscripción de pago mensual o anual. Para ver las carreras en vivo desde Perú, debes registrar una cuenta en su sitio web o aplicación móvil, realizar el pago con tarjeta o saldo de las tiendas de aplicaciones, e iniciar sesión en un dispositivo compatible como celulares, computadoras, Apple TV, Roku o Fire TV Stick.

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