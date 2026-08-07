La Catedral de Lima se transformó en un espectáculo: el impresionante video mapping por Lima 2027. Foto: Panamsports
La Catedral de Lima se transformó en un espectáculo: el impresionante video mapping por Lima 2027. Foto: Panamsports
Por Redacción EC

La Plaza Mayor de Lima se convirtió en el escenario de una celebración que combinó deporte, música, tradición y tecnología. En plena transmisión de la cuenta regresiva a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, la histórica Catedral de Lima cobró vida con un espectacular video mapping que captó la atención de miles de asistentes.

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