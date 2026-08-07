La Plaza Mayor de Lima se convirtió en el escenario de una celebración que combinó deporte, música, tradición y tecnología. En plena transmisión de la cuenta regresiva a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, la histórica Catedral de Lima cobró vida con un espectacular video mapping que captó la atención de miles de asistentes.

El espectáculo formó parte del evento oficial “A Un Año de los Juegos”, organizado por Panam Sports y el Comité Paralímpico de las Américas (AMPC), que marcó el inicio de la cuenta regresiva hacia la gran cita deportiva continental.

La Catedral de Lima se transformó en un espectáculo: el impresionante video mapping por Lima 2027. Foto: Panamsports

La Catedral de Lima se convirtió en un enorme lienzo

Uno de los momentos más llamativos de la noche ocurrió cuando la fachada de la Catedral de Lima se transformó en un gigantesco lienzo audiovisual.

El inédito video mapping recorrió diferentes elementos de la identidad peruana mediante una combinación de imágenes, colores y sonidos. La secuencia comenzó mostrando el océano Pacífico y los acantilados limeños para luego avanzar hacia una representación de la Lima contemporánea.

La propuesta audiovisual estuvo acompañada por música original de Moisés Castillo Villanueva, “Capitalina”, y culminó con la aparición del logo oficial de Lima 2027 y el mensaje “Juntos brillamos más”.

La intervención convirtió por varios minutos uno de los principales símbolos arquitectónicos del Centro Histórico de Lima en el protagonista de una puesta en escena que conectó la historia de la ciudad con el futuro deportivo del país.

En plena transmisión de la cuenta regresiva a Lima 2027, la Catedral de Lima cobró vida con esta alucinante animación. 🔥🏛️✨



¡Lo que se viene va a ser HISTÓRICO! 😍🇵🇪#PanamSports #Lima2027 pic.twitter.com/si0rjZGOfF — Panam Sports (@PanamSports) August 7, 2026

Simone Biles y figuras del deporte fueron parte de la celebración

La jornada también tuvo como protagonistas a reconocidas figuras del deporte internacional y nacional.

Simone Biles, considerada una de las mejores gimnastas de todos los tiempos, llegó a la Plaza Mayor en una singular entrada en mototaxi junto al presidente de Panam Sports, Neven Ilic.

También participó Karen Palomeque, paratleta colombiana de atletismo adaptado, quien ganó cinco medallas de oro en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 y dos preseas doradas en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Entre las autoridades y personalidades presentes también estuvieron Cecilia Tait, miembro del Comité Olímpico Internacional; Luisa Villar, presidenta de la Asociación Paralímpica del Perú; Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano; Sergio Ludeña, presidente del Instituto Peruano del Deporte; además de deportistas paralímpicos y convencionales de la delegación peruana.

La presidenta de la República del Perú, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, también participó de la ceremonia.

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