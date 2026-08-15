Paramount+ EN VIVO: transmite la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry por el título mundial de peso wélter este sábado 15 de agosto del 2026 en el Xfinity Mobile Arena de Philadelphia. ¿Cómo ver Paramount+ EN VIVO ONLINE? Para ver la UFC en vivo necesitas contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming Paramount+. Cualquier plan contratado (ya sea mensual o anual, con o sin anuncios según el país) te da ingreso completo a las carteleras de la UFC. Si no tienes cuenta, ingresa a Paramount+, haz clic en “Suscribirse” y crea tu cuenta.
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