Por Joao Muñoz Tineo

Paramount+ EN VIVO: transmite la pelea de y por la unificación del título ligero este domingo 14 de junio del 2026 en la Casa Blanca. ¿Cómo ver Paramount+ EN VIVO ONLINE? Para ver la UFC en vivo necesitas contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming Paramount+. Cualquier plan contratado (ya sea mensual o anual, con o sin anuncios según el país) te da ingreso completo a las carteleras de la UFC. Si no tienes cuenta, ingresa a Paramount+, haz clic en “Suscribirse” y crea tu cuenta.

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Ilia Topuria vs. Justin Gaethje EN VIVO
Ilia Topuria vs. Justin Gaethje desde la Casa Blanca en Washington D.C, este domingo 14 de junio del 2026.

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Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.