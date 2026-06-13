Paramount+ EN VIVO: transmite la pelea de Ilia Topuria y Justin Gaethje por la unificación del título ligero este domingo 14 de junio del 2026 en la Casa Blanca. ¿Cómo ver Paramount+ EN VIVO ONLINE? Para ver la UFC en vivo necesitas contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming Paramount+. Cualquier plan contratado (ya sea mensual o anual, con o sin anuncios según el país) te da ingreso completo a las carteleras de la UFC. Si no tienes cuenta, ingresa a Paramount+, haz clic en “Suscribirse” y crea tu cuenta.