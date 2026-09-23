Peruano Piero Guaylupo venció al inglés Callum Connor y gana su primer contrato con UFC. (Foto: Paramount+
Peruano Piero Guaylupo venció al inglés Callum Connor y gana su primer contrato con UFC. (Foto: Paramount+
Por Redacción EC

Piero Guaylupo ya tiene su lugar en UFC. El peleador piurano superó al británico Callum Connor por decisión unánime en el episodio 7 de Dana White’s Contender Series, en Las Vegas, y recibió la noticia que esperaba al término de la jornada: se confirmó su contratación para la principal organización de artes marciales mixtas.

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