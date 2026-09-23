Piero Guaylupo ya tiene su lugar en UFC. El peleador piurano superó al británico Callum Connor por decisión unánime en el episodio 7 de Dana White’s Contender Series, en Las Vegas, y recibió la noticia que esperaba al término de la jornada: se confirmó su contratación para la principal organización de artes marciales mixtas.
Piero Guaylupo ya tiene su lugar en UFC. El peleador piurano superó al británico Callum Connor por decisión unánime en el episodio 7 de Dana White’s Contender Series, en Las Vegas, y recibió la noticia que esperaba al término de la jornada: se confirmó su contratación para la principal organización de artes marciales mixtas.
El combate fue intenso desde los primeros minutos y estuvo marcado principalmente por el intercambio de golpes. Guaylupo encontró mejores respuestas ante los ataques de Connor, conectó golpes de poder y logró mantener el control de las acciones cuando su rival intentó cambiar el desarrollo de la pelea.
Con el transcurso de los asaltos, el desgaste del británico comenzó a ser evidente. El peruano aprovechó su precisión y potencia para seguir castigando a Connor, quien llegó al tercer round con mayores señales de daño. Guaylupo, en cambio, mantuvo el ritmo necesario para completar los tres asaltos y encaminar la victoria.
🥊🇵🇪 ¡Paliza peruana en el Dana White’s Contender Series!— Luis Carrillo Pinto 👽 (@lcarrillopinto) September 23, 2026
Piero Guaylupo, peleador de Piura, derrotó por decisión unánime al inglés Callum Connor y quedó a un paso de conseguir el ansiado contrato con la UFC. 🔥🇵🇪
¡Perú busca un nuevo representante en el octágono más importante…
Los jueces terminaron inclinándose de manera unánime por el representante peruano, con tarjetas de 30-27, 30-27 y 30-27. El resultado le permitió cerrar una actuación convincente en el DWCS y quedar a la espera del anuncio de Dana White, quien finalmente confirmó su ingreso a UFC junto con otros peleadores de la jornada.
Con la llegada de Guaylupo, Perú suma ocho peleadores con contrato en UFC. El piurano se une a Claudio Puelles y otros representantes nacionales como Gastón Bolaños, Rodrigo Vera, Juan Díaz, José Ochoa, Nilson Rojas y Kevin Borjas, ampliando la presencia peruana en la organización estadounidense.
CONTRATO PARA EL PERÚ 🇵🇪— UFC Español (@UFCEspanol) September 23, 2026
Piero Guaylupo 🇵🇪 consigue su contrato después de una batalla épica 🚨#DWCS | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/p3cwWLuQbL
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