Piero Guaylupo ya tiene su lugar en UFC. El peleador piurano superó al británico Callum Connor por decisión unánime en el episodio 7 de Dana White’s Contender Series, en Las Vegas, y recibió la noticia que esperaba al término de la jornada: se confirmó su contratación para la principal organización de artes marciales mixtas.

El combate fue intenso desde los primeros minutos y estuvo marcado principalmente por el intercambio de golpes. Guaylupo encontró mejores respuestas ante los ataques de Connor, conectó golpes de poder y logró mantener el control de las acciones cuando su rival intentó cambiar el desarrollo de la pelea.

Con el transcurso de los asaltos, el desgaste del británico comenzó a ser evidente. El peruano aprovechó su precisión y potencia para seguir castigando a Connor, quien llegó al tercer round con mayores señales de daño. Guaylupo, en cambio, mantuvo el ritmo necesario para completar los tres asaltos y encaminar la victoria.

🥊🇵🇪 ¡Paliza peruana en el Dana White’s Contender Series!

Piero Guaylupo, peleador de Piura, derrotó por decisión unánime al inglés Callum Connor y quedó a un paso de conseguir el ansiado contrato con la UFC. 🔥🇵🇪

¡Perú busca un nuevo representante en el octágono más importante… — Luis Carrillo Pinto 👽 (@lcarrillopinto) September 23, 2026

Los jueces terminaron inclinándose de manera unánime por el representante peruano, con tarjetas de 30-27, 30-27 y 30-27. El resultado le permitió cerrar una actuación convincente en el DWCS y quedar a la espera del anuncio de Dana White, quien finalmente confirmó su ingreso a UFC junto con otros peleadores de la jornada.

Con la llegada de Guaylupo, Perú suma ocho peleadores con contrato en UFC. El piurano se une a Claudio Puelles y otros representantes nacionales como Gastón Bolaños, Rodrigo Vera, Juan Díaz, José Ochoa, Nilson Rojas y Kevin Borjas, ampliando la presencia peruana en la organización estadounidense.

CONTRATO PARA EL PERÚ 🇵🇪



Piero Guaylupo 🇵🇪 consigue su contrato después de una batalla épica 🚨#DWCS | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/p3cwWLuQbL — UFC Español (@UFCEspanol) September 23, 2026

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