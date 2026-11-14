¡El Team Perú busca hacer historia en casa! Lucca Mesinas, Miguel Tudela, Alonso Correa, Daniella Rosas, Sol Aguirre y Carolina Zariquiey representan al país en el ISA World Surfing Games 2026, que se disputa en Punta Rocas y reúne a los mejores surfistas del mundo. Este sábado 14 de noviembre se desarrollará la ronda 6, con los heats principales y las series de repechaje que definirán a los clasificados a las rondas finales. Los representantes nacionales tendrán el desafío de superar a destacados competidores internacionales y mantenerse en carrera por el título mundial. La competencia se extenderá hasta el 15 de noviembre, cuando se conocerá a los campeones de esta edición. Sigue EN VIVO cada jornada, los resultados y la participación de nuestros seis surfistas peruanos en busca de la gloria en casa.