Mientras algunos atletas consiguen prepararse en programas de entrenamiento de alto rendimiento gracias a las ayudas de sus países y patrocinadores, los menos afortunados tienen que echar mano del ingenio para financiar su participación en competencias internacionales.

Ese es el caso de Luciano Bernstein, un atleta argentino que se destaca en los 100 metros planos y cuenta con títulos nacionales en los Juegos Universitarios. Su sueño es poder participar en el Campeonato Sudamericano Indoor, que se realizará en Cochabamba, Bolivia, del 19 al 20 de febrero.

Para intentar participar en la justa internacional, ya sea en su prueba o en los 200 metros, el atleta oriundo de la ciudad de Corrientes busca recaudar fondos para viajar a Buenos Aires y competir en un torneo evaluativo de atletismo que se desarrollará en la capital argentina a fines del mes de enero.

Con este panorama y mientras intenta conseguir patrocinadores que lo ayuden, comenzó a desafiar a la gente a ganarle en una carrera de 50 metros apostando dinero. Dando dos metros de ventaja al rival, en el caso de ser superado, él paga 300 pesos. De vencer, el runner vencido deberá abonar 100.

Un reto que se volvió viral

Más allá del intento de recaudar fondos para financiar su participación en un torneo en el extranejro, Luciano intenta dar visibilidad a la situación que viven los atletas argentinos, y lo logró con creces. Su original reto se volvió viral en las redes sociales y “no para de recibir mensajes”, según confiesa.

“El teléfono me explotó de mensajes”, contó el corredor en declaraciones diario argentino TN. “La idea no es apostar contra la gente, porque sabemos que están en desventaja por no ser atletas. La intención fue que se interioricen y conozcan la realidad”, explicó el atleta argentino.

“La meta es mostrar el presente en la que nos movemos y darle visibilidad, porque luego de este envión, nosotros vamos a seguir con la misma situación y vamos a seguir necesitando difusión y sponsors”, agregó.