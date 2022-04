Una británica ha corrido una maratón todos los días durante 101 días para recaudar fondos y crear conciencia sobre los refugiados. El pasado 10 de abril, Kate Jayden de Derbyshire ingresó al libro Guinness de récords mundiales por terminar la mayor cantidad de maratones en días consecutivos después de completar 4,216 km desde enero, corriendo 42.1 km por día. Su historia es viral en las redes sociales.

La distancia del recorrido se inspiró en la distancia que recorrería un refugiado desde Alepo, Siria, hasta suelo británico, contó a la BBC. Al lograr su objetivo, Jayden, de 35 años, le dijo a la cadena británica que se siente “principalmente geriátrica”.

“Estaba abrumada”, dijo después de documentar su aventura a través de las redes sociales. “Me siento muy privilegiada de haber podido emprender ese viaje, y muchas personas se han puesto en contacto para decir que también se han sentido inspirados por él”.

El nuevo récord de Jayden lo ostentaba anteriormente la corredora estadounidense Alyssa Clark, quien completó 95 maratones en 95 días consecutivos en 2020, según Guinness World Records.

Recaudó más de US$30,000 para los refugiados

“Lo principal siempre fue sobre el viaje desde Siria, y saber cuánto dinero se recaudó me hace llorar”, explicó a la BBC. “Eso es lo que me importaba cuando crucé esa línea”. “La determinación mental y la tenacidad me ayudaron a levantarme y volver a empezar cada día. Mi lema en todo momento ha sido ‘No dejes que nadie te diga que no puedes marcar la diferencia’”, agregó.

Mientras lograba el hito durante el fin de semana, se recaudaron alrededor de US$30,000 para las organizaciones benéficas que Jayden eligió representar, incluido Refugee Council, Trussell Trust y The Hygiene Bank.

Antes de asumir otro desafío en julio, un Triatlón Deca que implica nadar 38 km, andar en bicicleta 1,800 km y correr 421 km, Jayden le dijo a la BBC que se tomará un descanso de una semana. “Me tomaré esta semana libre para descansar y recuperarme y poco a poco introduciré la bicicleta y volveré a nadar y me concentraré en eso por un tiempo”, compartió.