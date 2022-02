Hay quienes deben pasar por las situaciones más difíciles para lograr sus sueños, pero sin rendirse nunca. Ese es el caso de Maxence Parrot, un joven atleta de Canadá que ha ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Beijing 2022 tras haber luchado contra el cáncer.

Parrot obtuvo la presea dorada en la final masculina de snowboard en la modalidad de slopestyle, durante los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, el pasado 7 de febrero. Sin embargo, detrás del éxito del atleta canadiense de 27 años hay una historia de superación digna de una película.

Entre finales de 2018 y principios de 2019 Parrot fue diagnosticado con un linfoma de Hodgkin, por lo que tuvo que interrumpir su carrera deportiva para recibir los tratamientos necesarios para librarse de esta enfermedad. Tuvo que someterse a 12 sesiones de quimioterapia en un periodo de 6 meses.

El atleta canadiense Maxence Parrot en los Juegos Olímpicos Beijing 2022. (Foto: AFP)

Premio al esfuerzo

“Hace exactamente 3 años, estaba acostado en una cama de hospital sin músculos y sin energía. Tres años después, estoy en el escalón más alto del podio en los Juegos Olímpicos. Significa mucho y es una prueba de que todo es posible en la vida”, dijo Parrot al medio canadiense Journal de Quebec.

“Durante tres años no me he tomado un día libre y hoy estoy cosechando los frutos de mi esfuerzo (…) Estoy muy orgulloso de mí mismo, de mi carrera, que fue la mejor de mi carrera. Nunca he hecho un descenso tan difícil y perfecto”, añadió el snowborder canadiense.

Parrot la tenía clara y se había propuesto ganar el oro luego de quedarse con la medalla plata en la misma disciplina en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018, en Corea del Sur. Aunque tuvo que lidiar con el cáncer en el proceso, supo sobreponese y cumplir su sueño.