Vóley | Argentina vs. Francia EN VIVO ONLINE: se enfrentan por el Grupo H del Mundial 2018 | vía TV Pública Argentina, ya sin chances de avanzar a la tercera ronda, se mide ante Francia (9:00 a.m en Perú y 11 a.m. en Argentina EN VIVO ONLINE vía TV Pública) por el Mundial de Vóley Masculino 2018

Argentina, ya sin chances de avanzar a la tercera ronda, se mide ante Francia (9:00 a.m en Perú y 11 a.m. en Argentina EN VIVO ONLINE vía TV Pública) por el Mundial de Vóley Masculino 2018 (Foto: EFE)