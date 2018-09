Perú será sede del Sudamericano Sub 20 de vóley clasificatorio al Mundial

Nuestro país recibirá del 16 al 21 de octubre el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores el XXIV Campeonato Sudamericano Sub 20 Femenino de Voleibol Copa Herbalife, mismo que dará la clasificación al Mundial de la categoría del próximo año.

Nueve países se darán cita en el certamen, pero solo dos podrán obtener el cupo para la cita mundialista. Perú se ubica en la Grupo C junto a Uruguay y el debutante Ecuador; Brasil está en la Grupo A con Colombia y Venezuela; mientras que en el Grupo B están: Argentina, Bolivia y Chile.

En la primera etapa los equipos jugarán del 16 al 18 de octubre bajo el sistema de todos contra todos. El viernes 19 se realizará la fase de cuartos de final, al día siguiente se jugarán las semifinales y el domingo 21 de octubre se disputará la medalla de oro.

El público podrá adquirir sus entradas para alentar a la Blanquirroja en los puntos de Teleticket en Wong y Metro, así como en las boleterías del coliseo Bonilla por un precio de 15 soles para la zona general y 25 soles preferencial.

Así llega Perú

La selección nacional que competirá en el Sudamericano Sub 20 es dirigida por el profesor Marco Queiroga. El equipo realizó, entre el 29 de junio al 16 de julio, una gira de preparación a Brasil donde disputaron partidos contra clubes de la liga local. Posteriormente. del 6 al 10 de agosto, participó junto a un grupo de la categoría mayor en un torneo amistoso contra la selección de Argentina.

Su preparación continuó con una gira en Francia, donde estuvieron del 24 de agosto al 3 de setiembre. Ahí jugaron amistosos contra la selección juvenil local y clubes de la Liga Femenina Mayores. Tras participar en la II edición del Final Four Sub 20, Perú cerrará su preparación con una serie de amistosos contra clubes de la Liga de Brasil, que llegarán a Lima durante la primera semana de octubre.

PROGRAMACIÓN:

Martes 16 de octubre:

15:00 Chile vs. Bolivia

17:00 Colombia vs. Venezuela

19:00 Uruguay vs. Ecuador



Miércoles 17 de octubre:

15:00 Argentina vs. Bolivia

17:00 Brasil vs. Venezuela

19:00 Perú vs. Ecuador



Jueves 18 de octubre:

15:00 Argentina vs. Chile

17:00 Brasil vs. Colombia

19:00 Perú vs. Uruguay



Viernes 19: Cuartos de final



Sábado 20: Semifinal



Domingo 21: Final