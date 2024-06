Su objetivo no pasa por ganar, sino por crecer y en la Copa Panamericana Sub 17 consiguió su primera alegría: fueron segundas. Aquí las razones de su proyecto.

¿Qué le hizo aceptar venir a dirigir a Perú?

Veo el vóley peruano como una gran potencia, veo con tristeza que por diferencias razones el vóley peruano perdió la posición y la condición que tenía en resultados, no en la pasión de las personas. Esa fue una de las cosas que me motivó a aceptar el desafío.

Antonio Rizola es el nuevo técnico de la San Martín. (Foto: Universidad de San Martín de Porres Voleibol Club - Página Oficial)

¿Y cómo aceptar una propuesta de un equipo que no tiene resultados?

Porque quiero hacer resultados, creo que puedo hacer resultados con las condiciones que pedí al presidente. Pedí condiciones para trabajar.

Se sabe que usted dejó Colombia porque ya no iba a tener el apoyo económico del gobierno. Acá el vóley está en crisis constante y más en cuestión de dinero. ¿Ud. sabe de esas condiciones?

Yo no conocía las condiciones de trabajo de antes. Yo llegué con mis condiciones. No me comparo con otros, primero por ética. Claro. Pedí al presidente determinadas condiciones de trabajo para establecer un proceso. Este proceso yo no podía continuar en Colombia. Acá me garantizaron que podía. Yo busco darle alegría a los hinchas, que no tienen hace tiempo esas alegrías. Por eso pedí a la Federación tranquilidad y tiempo de trabajo, acá las cosas no cambian en poco tiempo.

¿Qué cambios se deben hacer para pensar en mejorar?

Hay cambios de dentro para afuera y entre ellos el primero es que las chicas tienen que entender que no han ganado nada. Que quieren ganar, sí. Pero para eso deben tener la mentalidad y el compromiso de trabajo duro y resiliencia. Creer a dónde se va a llegar. Ese es un primer cambio.

Segundo es cambiar la mentalidad de trabajo. Tenemos que trabajar más que en cantidad, en calidad. En un tiempo se tenía presente que cuánto más trabajamos mejor, cuando se trata de trabajar mejor. Se creía que el entrenador debía ser duro con los atletas, hoy la mentalidad ya no es así. La metodología mía no es así. No esperen que yo grite, son las chicas las que deben querer mejorar más que yo.

Otro factor es que, si Perú no es el equipo más alto de Sudamérica, qué nos impide ser el mejor técnicamente, ser el mejor de antebrazo, la mejor defensa. Si el biotipo de Brasil, Argentina o de quien sea es mejor, nuestra ventaja debe ser jugar mejor. Entender el juego, jugar con la mejor técnica, con regularidad. Jugar sin cometer errores.

¿Y de afuera para dentro?

De afuera hacia adentro, que las personas entiendan que para que el proceso tenga un cambio hay que esperar. Que entiendan que un atleta de 15 o 16 año comete errores y no es para criticarla. Es decirle “estamos contigo” y no solo decirle “si se puede”, sino decirle “vamos juntos”. Porque cuando el equipo está ganando es fácil apoyar, pero cuando pierden empiezan las críticas y las jugadoras empiezan a desesperarse.

¿Pero cómo explicarle eso a una sociedad que es impaciente y resultadista?

Pero Colombia también. Brasil también. Todos los latinos son impacientes. Hay que prepararnos para eso. He estado en la final de la Liga Nacional y me impresionó que las dos hinchadas [Alianza y San Martín] en ningún momento desistieron. Y lo otro, los hinchas de Alianza alentaban a Géminis ante Regatas porque es natural apoyar al débil ante el más fuerte. Entonces, es importante que todo el Perú tenga esa certeza que necesitamos de ellos en los momentos de dificultad.

Las refuerzos estadounidenses Krista DeGees y Mayfield Allison y la capitana 'santa' Leslie Leyva con el profesor Antonio Rizola, durante la presentación oficial de la Liga Nacional Superior de Vóley. (Foto: Renzo Salazar/GEC)

¿Otro factor?

Otro factor es que no se creen ídolos sin que sean ídolos. Un ídolo debe tener resultados.

¿Cómo pedirle paciencia a un país que no ha entendido o que no sabe que Perú fue último en el Sudamericano?

Hay una profesión en el mundo que conduce la opinión pública y es la de ustedes. La prensa tiene culpa en eso, porque tiene que hacer dar la información precisa y no con el corazón. Un periodista no puede ser un apasionado. Es responsabilidad de los periodistas divulgar las noticias y Perú hoy es quinto en Sudamérica. Hay que ser claro, somos quinto delante de Uruguay y delante de Venezuela, que está prohibido de participar. El próximo año vuelven y hay que ver si tienen el mismo potencial físico que Colombia. Hay que estar pendiente.

¿Cómo le digo a mis jugadoras que es quinta y crecer a partir de eso?

Yo no creo en las personas que hablan mucho. Las atletas deben mirarme. Yo miro a 20 chicas, ellas miran a uno solo. En mis ojos deben ver la voluntad y las ganas, el grupo debe sentir que estoy con ellas. No existe mejor cosa que convencer a un equipo que convencer con las propias actitudes.

¿Y cuál es el primer paso?

Estudiar, observar. Tengo una persona de mi staff que hace anotaciones de las actitudes corporales de mis atletas. Cómo entran acá, como están en el banco. Las actitudes corporales definen muchas cosas.

¿Qué significa crecer para usted?

Crecer significa hoy ser mejor que ayer. Crecer no significa solo números, significa cambio de actitudes. Podemos mejorar mucho de actitudes y los números no pueden ser suficientes para ganar. Tú sabes cuántos deportistas compiten en unos Juegos Olímpicos, entre 7 a 8 mil. Y se entregan 487 medallas. La gran parte de deportistas van sabiendo que no van a recibir una medalla, pero compiten con ellos mismos y salen felices y ganadores porque mejoraron su trabajo. Yo quiero esa mentalidad en mi equipo, una mentalidad olímpica.

¿Y cómo lo van entendiendo las chicas de la Sub 17?

Chicas de 15 y 16 años han recibido una camiseta de Perú. Cuántas chicas han querido estar acá. Y hay chicas que van a salir y seguro le dirán: “Ah, no quedaste”, y ellas pueden decir: “No quedé, pero estuve”. Les pregunté si se imaginaron en un podio olímpico. Hay que tener esa mentalidad.

Se entiende la motivación de los deportistas, pero ¿Cómo aterrizar ese entusiasmo con la realidad?

Uno conoce sus limitaciones y a partir de reconocer eso voy a hacer algo para mejorar. Puede que las limitaciones no sean suficientes para ganar, pero usted está seguro de que ha hecho su 100% para ganar.

¿Y cómo convencer a los dirigentes?

Ya están convencidos desde el momento que me contrataron. Ellos sabían cuáles eran las condiciones, si no, no me contratan. Si no están contentos con lo que hago, que me manden a casa. Acá todos trabajamos para ellas, ninguno es más importante que ellas. Hay que dejar de lado la vanidad, el ego…

Es que eso parece una enfermedad del deporte peruano…

Latino, no solo el peruano. Para los latinos la casa de nuestro amigo es mejor que la nuestra y que no tienen los problemas que tenemos.

¿Resultados, en qué tiempo usted pude sentarse a evaluar?

Me gustaría tener esa certeza de tiempo, pero por mi práctica en el vóley en menos de dos años no vamos a tener un buen resultado. Para el Mundial Sub 19 clasifican tres equipos y están Brasil, Argentina, Colombia, Chile y nosotros. Y entra Venezuela y vamos a pelear con ellos. ¿Cuánto le ganamos a Bolivia en los Bolivarianos? 3-2. Y Chile nos ganó los dos partidos. Los tiempos van a depender del proceso de evolución de los cambios de dentro para afuera. Y mi programación está hecha con lápiz porque todos los días hay que redireccionar.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D (1) Brasil

(2) República Dominicana

(3) Canadá

(4) Perú (1) Turquía

(2) Tailandia

(3) China

(4) Ecuador (1) Italia

(2) Argentina

(3) Egipto

(4) México (1) Japón

(2) Croacia

(3) Puerto Rico

(4) China Taipei

¿Y en el Mundial Sub 17 que Perú organiza, qué se espera?

Espero hacer más de 10 puntos en cada set en el campeonato.

Eso suena muy crítico

¿Cómo que muy crítico? ¿Usted conoce a los otros equipos? ¿Usted sabe las condiciones en las que vienen esos otros 15 países? Yo sí conozco y soy realista. Conozco Italia, Japón y estamos muy lejos. Si hacemos 10 puntos por set es fiesta para nosotros.

¿Y cómo hacerle entender eso al público si hasta suena tráfico?

Usted se pone como objetivo hacer diez puntos y lo hacemos, es fiesta. La Federación organiza este mundial para que sea un marco para Perú, para saber dónde estamos y dónde queremos estar. Los que vayan al podio serán nuestra referencia y qué tan distante estamos. Invitamos a Italia, Dominicana y Japón para estar una semana antes para jugar con nosotros. Nos van a masacrar, pues qué bueno. Será nuestra referencia.

Muy duro todo

Es que yo no pudo decir que vamos a ganar con las ganas, con la localía, con la historia. No, no, no vamos a ganar nada mi amigo. Yo tengo que vender la verdad y el mejor ejemplo para ellas es decir la vedad. No quiere decir que vamos a criticarlas, no. Sino decirles: “Yo confío en ti y usted puede mejorar”. Mi principio es que, si estoy pendiente, si te corrijo y usted me hace cara, si hago una observación y me hace cara, yo me olvido. Si yo hablo contigo es porque entiendo que puedes hacerlo mejor.

Es muy directo

Siempre. Y franco sin ser mal educado. Mi vida son estas muchachas. Tengo tres hijos, una nieta, mi papá de 94 años, mi mamá de 90, una esposa que está conmigo hace 43 años. Todos están en Brasil. Y yo por qué estoy acá, por ellas que son mi segunda familia.