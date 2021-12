Conforme a los criterios de Saber más

La net parece estar muy alta para la Federación Peruana de Vóley. Cada logro cuesta el doble en una federación que vive en una crisis permanente debido a las deudas, que hacen que este deporte camine en arena movediza. Sin embargo, la selección Sub 23 viene de ganar la medalla de plata en los Panamericanos Junior. Esto da para pensar que hay un horizonte hacia donde llegar.

“Este equipo ha ido a competir gracias al apoyo de terceros. Ha sido un esfuerzo grande de las seleccionadas”, nos comenta José Geldres, administrador del portal especializado Vóley 360. En efecto, el cuadro Sub 23 viajó a Cali sin partidos de preparación. Se tenía pensado una gira en México, pero no se pudo dar debido a la crisis económica en la que se vive. “Yo lo pasé en mayores, no teníamos campo. Esto es un motivo muy grande para que nos sigan apoyando. El vóley siempre va a decir presente”, nos responde brevemente Flavia Montes, capitana del equipo que logró la presea plateada. “Se tuvo que dar de esta manera, ver con una medalla el potencial que tenemos”, sentencia la atacante, que recuerda los problemas que tuvo la selección adulta previo al Sudamericano sin poder usar el Centro de Alto Rendimiento de la Videna y luego la Sub 23 sin partidos de entrenamientos antes de competir en Colombia.

Perú le hizo pelea a Brasil en la final, pero cayó 3-2. (Foto: Dajhana Prado / Diario Récord)

La crisis millonaria

La Federación de Vóley estuvo a punto de la desafiliación por deudas y hoy, la palabra bancarrota se lee entre las webs especializadas del deporte. Una primera deuda de 180 mil dólares con el entrenador Luizomar de Moura para cumplir con el contrato que firmaron en el 2017 -directiva de Diana Gonzales- luego de que la anterior directiva de Pilar Gonzales rompiera unilateralmente el vínculo.

Otra deuda por 7 millones de soles con el arquitecto César Díaz, por la remodelación del Coliseo Dibós en 1989. Además, Tony Franco, del portal Sobre la Net - Voleibol, da cuenta de una deuda por dos millones de soles que se descubrieron luego de que Gino Vegas, el actual presidente de la Federación Peruana de Vóley, ordenase una auditoría en la Federación . “Es uno de los peores años de la historia en materia administrativa”, nos dice el periodista citado. “La Federación ha estado al borde de la bancarrota y se ha reflejado en los resultados, al menos en la mayores, que por primera vez quedó fuera del podio del Sudamericano. Los problemas que tiene Perú hace que no podamos competir contra Argentina y Colombia”, agrega.

Gino Vegas se encontró con todo eso al ingresar al cargo. “ Tengo esos procesos. Hasta que no los solucione, nos vamos a estar tranquilos. Tengo una espada de Damocles con las deudas que hay que pagar ”, reconoce el directivo que tuvo que negociar con Luizomar para pagar su deuda a partir de enero. Con ello, se evitó que la Federación Internacional no nos desafilie de las actividades internacionales.

Esta es la mochila que carga la directiva. “A Luizomar le dije: Te quiero pagar, pero no te puedo pagar porque no tengo fondos. Ahora estamos viendo la fórmula para ver la otra deuda que es más grande. Todavía no hemos hecho el contacto porque mientras no tengamos algo concreto que ofrecer, no sirve hablar. Espero que en enero podamos tener un acercamiento”, agrega Gino.

Esta crisis económica no permitió que la selección Sub 23 se vaya de gira a México previo a los Panamericanos Junior. El técnico Francisco Hervás no pudo preparar de la mejor forma al equipo, sin embargo, en Cali pudo dar pelea. “ Dentro de la situación tan complicada y la necesidad que tiene [la Federación] de estabilizar sus cuentas, es muy difícil generar proyectos deportivos ”, reconoce Francisco Hervás, técnico de la selección mayor y juvenil.

La FPV recibe una subvención de 1.9 millones de soles anuales por parte del IPD. Si bien es la Federación que más dinero recibe, siempre será poco para las exigencias que existen. En una anterior entrevista, Gino Vegas nos comentaba que en una temporada regular -pensada sin pandemia-, se puede llegar a generar ingresos que aumenten el presupuesto hasta 2.5 millones, sin embargo, hoy ese dinero resulta poco para las deudas que tienen.

De hecho, ante este problema económico que tiene la Federación, Hervás solo podrá seguir a distancia la realización de la Liga Nacional Superior de Vóley, ya que la FPV no cuenta con los recursos para mantener a su comando técnico activo en Lima . “Hay otro tipo de trabajos que se pueden hacer, pero entiendo que, por problemas económicos, mantener al comando técnico supone un esfuerzo. Volveré en la parte final de la Liga, se hará un seguimiento a distancia”, nos comenta el entrenador.

“Tengo que solucionar el tema de las deudas para enfocarnos en lo que realmente importa que es el desarrollo de selecciones”, concluye al respecto Gino Vegas. Con la medalla de plata lograda en Cali, existe una carta de presentación para el Estado y las empresas que deseen apostar por el vóley para rescatarlo y sacarlo a flote.

“Nosotros hemos hecho la parte que nos correspondía, de alguna forma demostrar con nuestro trabajo que el equipo puede crecer, que es competitivo y que merece la pena. Con esa tarjeta de presentación se pueden desarrollar bastante proyectos de cara a futuro. Nosotros confiamos en ello porque tenemos fe en este grupo, pero necesitamos que todo el mundo se suba a esta idea ”, nos dice claramente Paco Hervás. “ Esto es un plus para ellos (la Federación), y para nosotros también ”, nos dice Flavia Montes.

Francisco Hervás - técnico de la selección peruana

El lado deportivo

El camino del vóley peruano está cuesta arriba, ya que en los últimos años Brasil sigue en lo más alto y Argentina con Colombia se han ido alejando, pero siempre está la idea del resurgimiento. Se vivió un poco con la generación de Ángela Leyva y las ‘matadorcitas’, se puede pensar en nuevos pasos con este nuevo equipo de las Montes -Flavia y Kiara-, Yadhira Anchante, Aixa Vigil, Paola Villegas, entre otras. “Las chicas han competido a buen nivel, han dado imagen de un equipo de gran corazón y esa es la identidad que queremos conseguir con este equipo”, nos dice Hervas, quien cuenta que nueve de las seleccionadas trabajaron ya con el equipo mayor para ir dando esos pasos de crecimiento.

Tony Franco nos recuerda que este equipo “viene trabajando desde que tienen 12 años. E sta es una categoría que sabe ganar . Las chicas del 2000-2001, como Flavia, Kiara, Aixa fueron campeonas sudamericanas infantiles en el 2014 y 2015. Las chicas del 2022-2003, como Yadhira Anchante o María José Rojas, ya le ganaron a Brasil. Le ganaron en Sudamericano de Menores del 2018”, nos comenta.

Una de las razones por las cuales el vóley no se ha mantenido es porque se dieron muchas movidas en los comandos técnicos. “En los últimos diez años hemos tenido diez entrenadores. Los cambios se han dado por diversos factores y uno de ellos ha hecho que hoy la federación tenga una crisis”, nos dice José Geldrés de Vóley 360. En efecto, desde el 2010 pasaron Kim Cheol, Luca Cristófani, ‘Chico’ Dos Santos, Jing Hong, Natalia Málaga, Mauro Marasciulo, Luizomar de Moura, Carlos Aparicio y ahora Francisco Hervás.

Para Gino Vegas, el proyecto está pensado a futuro. “Estamos apostando para tener resultados en el 2028. Creo que mucho cambio ha hecho daño, la idea es respetar procesos y reducir las brechas con los equipos que están por encima nuestro”, asegura Gino Vegas.

Tony Franco le da otra mirada. “Esta crisis ha permitido la emigración de jugadores. El año pasado tuvimos un récord de 17 jugadores en el extranjero, ahora ya vamos 22 y estamos en mitad de temporada”, nos comenta. “Ángela Leyva juega la Champions en el Béziers de Francia, Daniel Urueña es el primer hombre peruano en jugar una Copa Europea con el Schönenwerd de Suiza, Eduardo Romay está invicto en el extranjero. Como se han visto obligados a salir, les está funcionando”, nos dice el periodista de Sobre la Net.

Muy orgulloso de todo este grupo que trabaja con una sola idea. “La fuerza del equipo está en las jugadoras y la fuerza de las jugadoras está en el equipo” Juntos somos más fuertes. Vamos Peru. pic.twitter.com/iLjxwBbQKa — Francisco Hervas (@fhervas13) December 5, 2021

La Liga Nacional Superior de Vóley Femenina también es el reto para la actual administración. Este jueves empieza el certamen al parecer en el Polideportivo de Villa El Salvador -la presentación es este lunes- y será el otro producto que tienen para intentar generar ingresos para solucionar los problemas administrativos.

El reto más próximo a nivel de selecciones es pensar en los Panamericanos Santiago 2023. Lamentablemente el panorama está muy complicado. Brasil clasificó al ganar los Panamericanos Junior y Chile dirá presente por ser anfitrión. Entonces, quedarán dos cupos por definir. “Por el momento Argentina y Colombia siguen arriba nuestro en categoría de mayores, pero nosotros tenemos mucha confianza y creemos que podemos seguir creciendo para recortar las distancias”, sentencia el entrenador Hervás.

Así es la actualidad del deporte más querido en el país. El vóley peruano que tanta gloria nos dio vive un momento de crisis, pero sus jugadores siempre estarán para seguir marcando puntos que nos devuelvan la alegría.

