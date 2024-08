Ver en las gradas del coliseo Dibós a Cecilia Tait y Rosa García alentando de principio a fin a la selección peruana que alguna vez defendieron provoca nostalgia. Ambas forman parte de la historia del vóley peruano, de la época dorada de la net alta, que en la última década perdió su rumbo, pero que ahora, con una delegación junior, le devuelve la ilusión no solo a Tait y García, sino a todos los aficionados de este deporte que sueñan con ver nuevamente al equipo nacional entre los mejores del mundo. Por ahora, la Sub 17 de Perú lo está consiguiendo. De repente muchos dirán que estamos ante una categoría que no te asegura nada, pero en el deporte, el trabajo en menores te puede asegurar una generación que años después te brinde muchas alegrías en torneos absolutos, en grandes eventos como unos Juegos Olímpicos, como se dio en Seúl 1988 con aquella celebrada medalla de plata.

El último martes, la Bicolor tuvo una jornada que podría significar el punto de quiebre rumbo a la élite del vóley en la que alguna vez tuvo un lugar reservado, sobre todo en los ochenta. El equipo nacional venció en un partidazo por 3-2 (21-25, 25-19, 25-20, 21-25 y 15-13) a Argentina. Le dio vuelta al vigente bicampeón sudamericano de la categoría (ediciones 2018 y 2022) y está entre los ocho mejores del Campeonato Mundial de Vóley Sub 17, que celebra su primera edición en nuestro país. De la mano del brasileño Antonio Rizola y con un grupo de jugadoras con gran proyección, comandadas por la loretana Ariana Vásquez de 15 años, la selección clasificó a los cuartos de final de un evento de primer nivel organizado por la Federación Internacional de Vóley (FIVB).

“Fue un partido espectacular. Sets largos, rally largos. El profesor Rizola nos dijo que demos todo de nosotras, que salgamos con todas nuestras armas. Con nuestras espadas, escudos y eso hemos hecho. El marcador ha sido muy pegado y hemos luchado punto a punto. Me siento muy feliz por la victoria, pero sobre todo por lo que significa este triunfo. Estoy contenta por mis compañeras, sin ellas, sin este grupo, no pudiéramos lograr nada. Este triunfo se lo dedicamos también al profesor Rizola, que confía mucho en nosotras, en nuestras capacidades. Ahora se viene Japón. Todos los partidos son díficiles, pero vamos a salir con todo”, manifestó Vásquez, quien terminó sin voz no solo por los festejos del triunfo sobre la Albiceleste, sino también por todo los gritos durante el partidazo que disputó en el Dibós.

Precisamente, el siguiente rival será Japón, este jueves desde las 7:30 p.m. (TV Perú y ATV), en un partido que también promete tener a todo el país paralizado. Y es que no solo puede significar un pase a las semifinales, ya en busca de un podio en el Mundial Sub 17, sino también porque al frente estará una de las potencias del vóley mundial. Las asiáticas vienen de eliminar a Ecuador en sets corridos (3-0), sin problema alguno (parciales de 25-9, 25-18 y 25-19), pero son conscientes de que el equipo peruano puede generarle problemas con su potente juego en ataque. Es más, ya hubo un antecedente, en el Torneo Antesala, también en Lima hace una semana, cuando la japonesas se impusieron en un encuentro infartante que se definió en cinco sets (3-2).

“No estoy volando. Esto es una realidad. Perú es parte de los ocho primeros equipos del primer campeonato mundial [Sub 17]. No piensen que estamos contentos solo eso. No nos vamos a quedar sentados [conformes con solo estar en el top 8]. Ahora se viene un gran adversario. Japón nos puede ganar 3-0, tiene la capacidad para hacerlo, pero nosotros también podemos soñar con la victoria. Hemos demostrado que estamos entre los mejores y podemos ganarle un punto, un set a cualquier rival. El público que está viendo el Mundial se da cuenta del nivel de los rivales y ya sabe en dónde estamos, en dónde está Perú, entre los ocho mejores”, comentó Rizola post triunfo contra la selección argentina.

📝 Antonio Rizola (DT) tras la victoria de Perú ante Argentina, que nos ubica entre los 8 mejores del Mundial Sub-17. @dt_elcomercio pic.twitter.com/yPpmV9Yokj — Franz Tamayo (@franztamayo29) August 21, 2024

Rizola arribó a nuestra capital en abril de este año. Después de culminar un ciclo exitoso con la selección colombiana, a la que llevó a ser una de las tres potencias del vóley sudamericano en los últimos años. Es decir, por encima de Perú y de igual a igual con Argentina, siendo superado solo por Brasil. La experiencia ganada por el DT también en su país, por un espacio de 28 años como técnico de las categorías menores de la selección brasileña, es una de las fortalezas con las que cuenta para sacar adelante al vóley peruano.

Un ejemplo de su compromiso con ese objetivo, de que la Bicolor vuelva a la élite, está en su presencia en este Mundial Sub 17. Y es que la selección absoluta de nuestro país está compitiendo en este mismo momento en la Copa Panamericana de Vóley Femenino, que se desarrolla en las ciudades mexicanas de León e Irapuato. Rizola es consciente de que la base para el siguiente ciclo olímpico será esta Sub 17, reforzado por las mejores jugadoras que están presentes en el equipo mayor, como Ángela Leyva, quien se retiró del equipo hace tres años por temas personales. Leyva, de 27 años, no ha podido estar en México con la Bicolor, pues le explicó al DT que ya tenía pactados comprimisos con su club Aydin Buyuksehir Belediyespor de Turquía. No obstante, su retorno está asegurado y se espera que ella también sea uno de los pilares en busca de ese camino hacia la gloria para el vóley peruano.