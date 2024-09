El vóley peruano ha sabido regalarnos alegrías, más cuando de divisiones menores se trata. Si bien el trabajo es trasladar esos éxitos a la categoría mayor, es bueno partir desde una base que sabe afrontar grandes retos y se acostumbre a ganar cosas importantes.

Ese es el camino que se está buscando con la llegada del entrenador brasileño Antonio Rizola. Y en pocos meses, desde abril, parece que su metodología está teniendo resultados en las bases formativas. Y ahora es turno de la selección Sub 21, que desde hoy busca su clasificación al Mundial del próximo año en el Sudamericano que se disputa en Osorno, Chile.

El plantel de 14 chicas es dirigido por el brasileño Marcelo Bencardinho, pero siempre detrás está Rizola. Y ambos decidieron que este equipo Sub 21 llegue con partidos encima al Sudamericano, y por eso mandaron a once de las jugadoras a disputar el Panamericano Sub 23 de México, a inicios de mes. “Es importante que se entienda que se necesita roce internacional; por eso se optó por jugar el Panamericano con la Sub 21″, explica el entrenador Rizola.

Foto oficial del elenco nacional que disputa el Sudamericano. (Foto: FPV)

Y fueron quintas. Jugaron seis partidos que sumaron a fortalecer el grupo que viene trabajando desde hace más de dos meses.

Además, parte de este equipo ya jugó el Mundial Sub 19 el año pasado. “Hay chicas que estuvimos en el Mundial, y para otras es su primer llamado, por lo que hay un equipo en el que se siente la garra por querer dar más”, explica Fabiana Távara, armadora nacional.

Además, tres chicas de la Sub 19 estarán en el equipo: Fátima Villafuerte, Waleska Toro y Alyson Villegas. Fátima fue elegida la segunda mejor central en el pasado torneo.

Foto: Norceca

La clave de mantener el éxito en los torneos bases es que las chicas empiecen a confiar en que pueden llegar más alto. “El profesor nos insiste en que tenemos que creer más en nosotras; solo así fluirá lo que hemos entrenado, sin miedo a nada”, explica Fabiana.

Las catorce convocadas Elizabeth Braithwaite - Central - 1,93 m Dayanne Cure - Armadora - 1,69 m Katherine Pauro - Opuesto - 1,74 m Saskya Silvano - Opuesto - 1,82 m Xina Cortez - Opuesto - 1,74 m Carolina Oblea - Opuesto - 1,76 m Brissa Nieves - Líbero - 1,71 m Fabiana Hurtado - Opuesto - 1,80 m Jeissy Chia - Punta - 1,81 m Fátima Villafuerte - Central - 1,81 m Fabiana Távara - Armadora - 1,80 m Evelyn Gallegos - Opuesto - 1,80 m Waleska Toro - Punta - 1,75 m Alyson Villegas - Líbero - 1,70 m

Fecha Partido vía Federación de Voleibol de Chile Hoy

4 p.m. Perú vs. Colombia Mañana

4 p.m. Perú vs. Brasil

Y una de las claves es que Rizola está detrás de cada decisión que se toma en el vóley peruano. Él dirigió, junto con Jesús Castillo, el equipo Sub 17 que llegó al sexto lugar en el mundial que se organizó en Lima en agosto pasado. También viajó con la selección Sub 19 a México para acompañar al entrenador Martín Escudero en el Sudamericano en el que clasificaron al Mundial. Y trabaja junto con Bencardinho para lo que se decida en la Sub 21 y Sub 23. Y en Osorno están Rizola, Bencardinho y Escudero, para mantener la exigencia al máximo.

El comando técnico nacional, con Martín Escudero, Marcelo Bencardinho y Antonio Rizola entre los primeros de la izquierda. (Foto: FPV)

—El torneo—

El Sudamericano empezó ayer con la victoria de Brasil sobre Colombia (3-0) en el grupo A donde está Perú. Hoy, la Bicolor se mide ante las cafeteras (4 p.m.) y mañana ante las auriverdes. Los dos primeros avanzarán a las semifinales, donde se cruzan con los otros dos del grupo A (Argentina, Chile o Bolivia).

El certamen entrega tres cupos para el Mundial del próximo año, por lo que Perú debe meterse a las semifinales para tener dos chances de alcanzar el cupo. Para eso debe asegurar una victoria esta tarde, para garantizar el segundo lugar del grupo como mínimo.

Ya en semifinales, de superarlas, garantizaría su cupo mundialista. En caso caer, aún tendrá la opción de luchar por el tercer lugar para tomar los últimos boletos.

“Brasil es un equipo diferente, con jugadoras de su superliga, con más experiencia. Colombia tiene un grupo nuevo, así que vamos conociéndolo. Lo importante es que las chicas se sienten bien y tienen voluntad para jugar”, destaca el entrenador Bercardinho.

El trabajo previo ya se hizo, ahora solo queda salir a la cancha a ganar.