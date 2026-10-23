La pelea de Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev está programada para este sábado 24 de octubre del 2026 a la 1:00 PM (hora peruana) y 8:00 PM (hora española). La pelea estelar de la UFC 333 se llevará a cabo en el Etihad Arena de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, donde Alexander Volkanovski defenderá su título mundial de pleso pluma. A continuación, te dejamos los horarios de incio, en qué canales transmiten y dónde ver online la pelea estelar desde el Medio Oriente.

Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev EN VIVO: revisa la hora, canal TV y dónde ver ONLINE el UFC 333 desde el Etihad Arena de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

¿Cuándo pelean Volkanovski vs Evloev en UFC 333?

La pelea de Volkanovski vs Evloev en UFC 333 será este sábado 24 de octubre del 2026 en el Etihad Arena de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

¿A qué hora pelea Volkanovski vs Evloev HOY en UFC 333?

La pelea de Volkanovski vs Evloev en UFC 333 empieza a la 1:00 PM (hora peruana) y 8:00 (hora de España) este sábado 24 de octubre del 2026.

¿Dónde ver Volkanovski vs Evloev EN VIVO en UFC 333?

La pelea de Volkanovski vs Evloev en UFC 333 será transmitida a través de Paramount+ y UFC Fight Pass para todo el Perú, Estados Unidos y Latinomamérica. En México lo podrás ver mediante FOX Sports y FOX Sports Premium, mientras que en España lo televisan los canales de Eurosport disponibles a través de plataformas como DAZN o Max / HBO Max.

Volkanovski vs Evloev en UFC 333: ficha técnica