Déjà vu. Es una de las tantas formas de interpretar lo que vive Denver Nuggets en la NBA. Tal como sucedió la temporada pasada, Nikola Jokic ganará -salvo alguna sorpresa- el MVP, el rendimiento del equipo ha ido de más a menos y terminarán eliminados con una paliza. Warriors está pasando por encima al equipo de Michael Malone y no hay signos de que la serie pueda cambiar: con Jokic frustrado, el resto del equipo es incapaz de dar un paso al frente para luchar frente a Stephen Curry y compañía. En el Game 2, la noche del lunes, el serbio fue expulsado, graficando la superioridad del equipo de San Francisco frente a los de Denver.

“No mires la planilla, no se trata de eso. Él dominó el partido en todo sentido. Fue uno de nuestros mejores jugadores. Frustró a Jokic. Hizo mucho para ganar esta noche frente a Nuggets”, afirmó Steve Kerr, coach de Golden State Warriors, tras la victoria por 126-1106 frente a Denver Nuggets en el Game 2 de la serie de primera ronda de los PlayOffs de la NBA.

Green, uno de los mejores jugadores defensivos de la liga, se las ha ingeniado para reducir al mínimo a Nikola Jokic, vigente MVP de la temporada regular de la NBA. El serbio ha anotado solo el 32% en tiros de campo (9-28) cuando tuvo al frente a Draymond, frustrándolo de principio a fin con juego físico y posesiones defensivas muy eficientes. El AP de Warriors ha llevado al límite al estandarte de Nuggets: anoche fue expulsado por dos faltas técnicas tras reclamar un supuesto foul de Green.

Jokic got ejected and Draymond is waiving him goodbye 😅 pic.twitter.com/k1Dt2hQ087 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 19, 2022

Nikola Jokic es un jugador con un arsenal ofensivo magnífico; sin embargo, su gran deuda recae sobre su actitud frente a las adversidades. En la temporada pasada, en el cuarto juego frente a Suns, el serbio también fue expulsado por un encontrón con Devin Booker. Probablemente, esta sea una de las pocas áreas en las que debe mejorar el pívot de Nuggets.

Nikola Jokic fue expulsado frente a Suns en los PlayOffs de la temporada pasada

No obstante, su frustración no es gratuita: Nuggets no está en condiciones de competir frente a Warriors. Y hay grandes diferencias: Steve Kerr tiene mucha más experiencia y mejores jugadores que Michael Malone, los jugadores de rol en Denver no han dado un paso adelante y la nula defensa de los de Colorado los tienen al borde del KO a pesar de solo estar 0-2 abajo.

Las series de PlayOffs se definen al mejor de siete juegos, pero en este enfrentamiento entre Warriors y Nuggets se nota la diferencia entre ambos conjuntos. Denver tendrá que cambiar abismalmente para el Game 3 si es que quiere alargar la serie. Por su parte, Golde State tratará de ponerse 3-0 para luego conseguir la barrida por 4-0 y clasificar a la siguiente instancia.

El juego 2 tuvo dos grandes ventajas de Nuggets: al inicio del primer cuarto y al inicio del segundo. Luego cometieron errores infantiles que le permitió a Warriors conseguir ventajas de doble dígito. Y ahí recae el gran error de los dirigidos por Malone: no reconocen que deben cambiar el plan de juego para evitar este tipo de circunstancias por tercera ocasión.

Draymond Green ha dominado a Nikola Jokic en lo que va de la serie de PlayOffs / Jeff Chiu

Will Barton, uno de los más señalados por su mala defensa, afirmó lo siguiente: “Tendremos un par de días para preparar el Game 3. No creo que debamos cambiar el Game Plan, tenemos que jugar mejor. Está en nosotros, en cada uno. Todos tenemos que defender, atacar y luchar juntos. Es algo interno de cada uno. Lo podemos hacer”. Por su parte, Jokic tampoco se refirió a cambiar el plan de juego, señalando que están “desconcentrados”. Si no reconocen los errores, es imposible mejorar y al frente está un equipo que ha ganado campeonatos y tiene talento de sobra para liquidar la serie en cuatro partidos.

El coach Malone se ha caracterizado por hacer ajustes que le permitan a su equipo competir. Podría variar la rotación, buscar nuevas combinaciones o insistir con el mismo esquema. Una cosa es segura: si no defienden y permiten cuartos de más de 40 puntos, esta serie habrá terminado en solo cuatro partidos. Para evitar esto, Jokic y los líderes tendrán que dar un paso al frente, lidiar con la frustración y convertirla en motivación para sacar el Game 3 adelante.

Game 3 de la serie de PlayOffs Jokic buscará guiar a Nuggets en el GM 3 Este jueves, a las 9:00 p.m. (hora de Perú), Nuggets recibe a Warriors en el tercer partido de la serie de PlayOffs. Como se sabe, Golden State tiene ventaja de 2-0 frente a los dirigidos por Michael Malone.