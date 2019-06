Warriors vs. Raptors EN VIVO ONLINE vía ESPN: juego 2 de las finales de la NBA en el Scotiabank Arena

Warriors vs. Raptors EN VIVO ONLINE | Sigue el segundo juego entre ambos equipos por las finales de la NBA que se disputará este domingo, desde las 7:00 de la noche (hora peruana), en el Scotiabank Arena. La transmisión estará a cargo de ESPN.

Warriors vs. Raptors | Horarios en el mundo

19:00 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

21:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

01:00 horas del lunes - Reino Unido

02:00 horas del lunes - España, Italia, Francia, Alemania

La gran victoria (118-109) con la que debutaron los Raptors de Toronto en sus primeras Finales de la NBA ante los actuales bicampeones de esta liga, los Warriors de Golden State (1181-109) les coloca en la posición "idónea" de seguir ganadores en el segundo partido que disputarán este domingo.

Serge Ibaka apareció en el Warriors vs. Raptors por la primera final de la NBA. El atacante selló un gran contragolpe del conjunto local (Video: @Raptors)

Mientras que los Warriors necesitan recuperar cuanto antes el nivel de equipo campeón si no quieren llevar a su campo del Oracle Arena la presión de estar abajo 0-2 en la serie al mejor de siete.

Tras concluir las ligeras sesiones de entrenamientos y tiros a canasta que tuvieron ambos equipos durante la jornada del viernes, el ambiente era de "confianza" por parte de los Raptors y de "preocupación" entre los Warriors, especialmente después de confirmarse que su alero estrella Kevin Durant seguirá de baja.

"Durant no va a jugar con nosotros en el segundo partido porque todavía no está listo", declaró el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. "Su lesión es de las que no se puede salir al campo con dolores o sin estar completamente recuperado, porque te puedes romper y queremos tenerlo en esta serie".

Su ausencia pesó como una losa a ambos lados del campo, donde los Warriors no pudieron controlar las jugadas decisivas tanto en ataque como en defensa, especialmente a la hora de cubrir el perímetro.

Los Raptors se imponen 1-0 a los Warriors en las finales de la NBA. (Foto: AFP)

Los Raptors, que tuvieron que esperar 24 años a poder disputar sus primeras finales, desde el inicio mostraron toda la confianza que podían competir y luchar por el triunfo en igual de condiciones que los bicampeones de liga.

"Todos incluidos los aficionados, que son sensacionales y su apoyo nos ayudó a hacer un gran partido, que esperamos se repita en el segundo, declaró el ala-pívot camerunés Pascal Siakam, que protagonizó se mejor actuación en los playoffs con 32 puntos.

Mientras que el alero estrella Kawhi Leonard, que ya tuvo la experiencia de vivir momentos de frustración con las remontadas que protagonizaron los Warriors en los duelos con los Spurs de San Antonio, su exequipo, dijo que lo más importante del primer partido había sido demostrar al equipo rival que eran "humanos" y podían perder.

"No vamos a descubrir que son un gran equipo de baloncesto, con jugadores talentosos y estrellas, lo que significa que nosotros tenemos que mantener el mismo nivel de confianza y reto que nos planteamos en el primer partido de cara seguir por el camino ganador", comentó Leonard, quien acabó el primero con 23 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias.

El entrenador novato de los Raptors, Nick Nurse, recordó que habían ganado un partido importante, pero la serie era muy larga y por lo tanto al segundo deberían llegar más concentrados y motivados de cara a conseguir la victoria.

Golden State Warriors no pudieron en su visita a los Toronto Raptors y cayeron por 118-109 en la primera final jugada en el Scotiabank Arena de Toronto (Foto: EFE)

"Ganamos, tuvimos todo a nuestro favor, pero los Warriors estuvieron siempre metidos en el partido y eso nos debe dar una idea de lo que nos espera en el segundo, que, sin duda, buscarán ser mejores", valoró Nurse.

Ese será el objetivo con el que los Warriors, que disputan las quintas Finales de la NBA consecutivas, saldrán al campo del Scotiabank Arean de Toronto el domingo y que ya anticipó Kerr.

"Nos encontramos con un ambiente excepcional para los Raptors, y un equipo que fue superior a nosotros, de ahí que tengamos que superarnos en muchas cosas, ejecutar mejor y recuperar nuestro nivel de equipo ganador y campeón", comentó Kerr. "Fallamos puntos desde la línea de personal y todo está ya analizado en el vídeo".

Por su parte, Green reiteró que el equipo sin jugar bien estuvo siempre metido en el partido, por lo que cuando hagan las cosas mejor todo será diferente.

"Los Raptors hicieron su juego y tienen todo el mérito por el triunfo y estar ahora con la ventaja en la serie, que por cierto conviene recordar que es al mejor de siete", comentó Green. "Hemos tenido un buen entrenamiento, analizado el vídeo y no tengo ninguna duda que vamos a jugar mucho mejor en el segundo partido".

Mientras en la NBA también esperan que el segundo partido deje en Estados Unidos mejores índices de audiencia de televisión de las que se dieron en el inaugural de las primeras finales que se juegan fuera de territorio estadounidense, que fueron las peores en más de una década.

La ausencia de LeBron James y un equipo de la costa Este fue la combinación perdedora para la cadena de televisión ESPN que tiene los derechos de trasmisión.

Todo lo contrario de lo que sucedió en Canadá, donde el partido se convirtió en el más visto de la historia dentro del deporte del baloncesto.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo que no estaba "preocupado" por lo sucedido con los índices de audiencia, pero que si "tomaba" nota y le ponía el "máximo" de atención.

Fuente: EFE