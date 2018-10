Warriors vs. Suns EN VIVO: chocan por la NBA en el Oracle Arena de Oakland, California, desde las 9:30 de la noche (hora peruana) y por transmisión de NBA, NBCSBA. Golden State buscará levantarse tras caer frente a los Denver Nuggets.

Para ver básquet en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Las cadenas encargadas de transmitir este partido en Estados Unidos son ESPN+, ESPN, Fox Sports, ABC, SPACE y TNT. En México por ESPN 3 en Sudamérica por el canal NBATV de DirecTV, canal 644.

El duelo entre Warriors vs. Suns es uno de los más atractivos de la tercera fecha de la presente temporada de la NBA. Sigue este match minuto a minuto, estadísticas, incidencias, puntos, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Conferencia Oeste, división Pacífico.

Warriors vs. Suns - horarios en el mundo



21:30 horas en Perú, México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

22:30 horas Venezuela, Bolivia

23:30 horas en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay

04:30 horas del martes en España, Italia, Francia, Alemania

Golden State Warriors, el gran favorito de la temporada y que cuenta con el alero Kevin Durant en sus filas, llega a este partido luego de enfrentar al Oklahoma City Thunder (victoria 108-100), al Utah Jazz (victoria 123-124) y al Denver Nuggets.

Phoenix Suns cayó en el encuentro anterior frente al Denver Nuggets (119-91) y antes derrotó al Dallas Mavericks (121-100).

La jornada del lunes 22 de octubre de la NBA



18:30 Boston Celtics vs. Orlando Magic

18:30 Toronto Raptors vs. Charlotte Hornets

19:00 Minnesota Timberwolves vs. Indiana Pacers

19:00 Milwaukee Bucks vs. New York Knicks

19:30 Dallas Mavericks vs. Chicago Bulls

20:00 Utah Jazz vs. Memphis Grizzlies

21:00 Portland Trail Blazers vs. Washington Wizards

21:30 Golden State Warriors vs Phoenix Suns

21:30 Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs