Scott Brooks a El Comercio: “Russell Westbrook es uno de los más grandes en toda la historia de la NBA”

Conforme a los criterios de Saber más

Washington Wizards comenzó la temporada regular de la NBA con cinco derrotas consecutivas, terminó enero con un récord de cuatro ganados y 12 perdidos y para finales de marzo, acumulaba 29 derrotas. La clasificación a los PlayOffs parecía utópica. Sin embargo, de la mano de un inspirado Russell Westbrook, el equipo capitalino consiguió 12 victorias en abril y remató con cinco triunfos en mayo para clasificar al Play-In y tener una gran chance de acceder a la postemporada cuando enfrenten esta noche a Boston Celtics. El Comercio conversó con el coach Scott Brooks sobre lo que representa este reto y lo que significa contar con un jugador como Russell Westbrook.

Washington Wizards enfrentará en el TD Garden a Boston Celtics (hoy a las 8:00 p.m.) por un cupo a la postemporada. El ganador de este partido enfrentará en la primera ronda de los PlayOffs a los Brooklyn Nets de Kevin Durante, Kyrie Irving y James Harden. Por su parte, el perdedor tendrá una chance más cuando enfrente el jueves al ganador del partido entre Charlotte vs. Indiana.

La temporada ha ido modelando lo que será una postemporada que promete ser épica. Wizards comenzó mal la temporada regular: cinco derrotas consecutivas en el primer mes de juego, malos rendimientos individuales y una serie de lesiones que le impidió a Scott Brooks plasmar lo que buscaba dentro del campo.

Horarios y enfrentamientos del Play-In

El 28 de enero, le consulté a Bradley Beal por la frustración que sentía de ser el mejor jugador de un equipo perdedor. Aquella noche, Beal convirtió 47 puntos pero Wizards cayó ante Pelicans. Tras el partido, pregunté lo siguiente: “Brad, jugaste muy bien otra vez, sin embargo, eres el mejor jugador de un equipo perdedor, ¿cómo revertir esta situación?”

El alero, con muy buen semblante pese a la derrota, dijo lo siguiente: “Leonardo, te juro que si tuviera una respuesta sería considerado un genio. Si tuviéramos una respuesta como equipo no jugaríamos tan mal todas las noches. No tengo una respuesta, no sé como cambiar la situación del equipo. Hay muchas cosas que nos afectan. No es tan fácil como juntarnos, conversarlo y jugar mejor en el siguiente partido, no funciona así”.





Con ello se pudo denotar que las cosas no estaban bien en el equipo; sin embargo, el coach Scott Brooks no claudicó e impulsó al equipo bajo la conducción de un jugador estelar: Russell Westbrook. El armador se puso el equipo al hombro y quebró el récord de triples-dobles en la historia de la NBA con 184. En base a ello, los capitalinos se ganaron su derecho de jugar el Play-In frente a Boston Celtics.





Hablé con el coach Scott Brooks sobre este importante reto en la previa al partido frente a los dirigidos por Brad Stevens. El entrenador dijo lo siguiente: “El play-in es grandioso para nosotros, para la NBA, para todo el mundo que ama el baloncesto. Creo que fue una gran idea, mantuvo la emoción hasta el final. Sobre lo que representa para nosotros, me pone feliz haber llegado hasta aquí, no fue una temporada fácil, pero nunca nos rendimos. Confío en poder ganarle a Boston y llegar a los PlayOffs”.

Asimismo, también le consulté sobre la histórica temporada de Russell Westbrook. El coach afirmó: “Ha completado una temporada memorable, pero no es algo que me sorprenda, lo veo todos los días. Quiero destacar su liderazgo, es algo de lo que pocos hablan. Empuja a nuestros jóvenes y los ayuda con el desarrollo de su potencial. Lo he dicho siempre, para mí, es uno de los mejores de la historia”.

Hablé con Scott Brooks, coach de #DCAboveAll, sobre lo que significa el play-in para él: "Es grandioso, tanto para mí como para la #NBA. Es una gran oportunidad para nosotros, confío en mi equipo y sé que lo haremos muy bien".

(1) pic.twitter.com/jkIQ7VyRzC — Leonardo Torres (@LeoTorres_C) May 17, 2021

MÁS SOBRE NBA EN DT...