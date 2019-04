WrestleMania 35: cinco razones para no perderse el gran evento de la WWE | VIDEO

Patadas voladoras, hombres y mujeres por los aires, acrobáticos movimientos y alucinantes entradas. Todos esos condimentos -y más - tiene la lucha libre que este domingo se viste gala con WrestleMania 35.

El evento comenzará a las 4:00 pm con el Kickoff y a las 6:00 pm (hora peruana) inicia el show principal. Estas son las cinco razones para no perderte el evento más grande de la WWE que se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva York.

WrestleMania 35: El adiós de Kurt Angle

El show tendrá una gran dosis de nostalgia porque, Kurt Angle, uno de los personajes más famosos y con mejor trayectoria en la WWE, peleará por última vez. Su rival será Baron Corbin.

Todos esperaban un oponente con más peso en WrestleMania. Al final, el medallista olímpico terminó eligiendo a Corbin. Hubiese sido mejor otro tipo de despedida para el Angle.

A pesar de las críticas, Baron Corbin está convencido de realizar una gran performace. Tiene claro que la última de Kurt Angle tiene que ser a lo grande.

WrestleMania 35 | Triple H vs. Bastista: la lucha del siglo

WrestleMania marcará el regreso de Batista. El ‘Animal’ se enfrentará a Triple H en una lucha que nos devolverá a uno de los mejores años de la WWE.

El ‘Juego’ no la pasó nada bien cada vez que enfrentó a Batista quien espera seguir con esa paternidad. Triple H nunca pudo derrotar al ‘Animal’ y si esa estadística se mantiene será obligado a retirarse.

La pelea entre Bastista vs. Triple H tiene un plus adicional. Si ‘The Game’ pierde tendrá que decirle adiós a su carrera.

La rivalidad estalló en el cumpleaños de Ric Flair. Batista fue al camerino de "Nature Boy" y lo atacó y le mandó un mensaje a Triple H.

No contento con esto, Batista aseguró que solo pelearía con Triple H si es que este apostaba su carrera. Es por eso que ' El Juego' aceptó para derrotar al 'Animal'.

WrestleMania 35: ¿Qué pasará con The Undertaker?

WrestleMania 35: ¿Qué pasará con The Undertaker? (Foto: WWE).

La ‘vitrina de los Inmortales’ regresa como cada año con muchas sorpresas. Pero esta vez hay una gran incertidumbre por la presencia del ‘Enterrador’.

WrestleMania sin Undertaker, no es WrestleMania. El ‘Hombre Muerto’ no ha sido confirmado en la cartelera oficial del evento. Desde WrestleMania 7, The Undertaker solo faltó a una edición.

Aunque no tenga rival, varias páginas especializadas en lucha libre, dan por hecho que el ‘Hombre Muerto’ será una de las grandes sorpresas.

Es muy probable que The Undetaker aparezca y corte la presentación de Elias. Esa es la posibilidad que se rumorea a pocos días de WrestleMania 35.

WrestleMania 35: evento principal femenino

WrestleMania 35: evento principal femenino. (Video - Foto: WWE).

Por primera vez en la historia, el evento principal de WrestleMania 35 será protagonizado por mujeres. Ronda Rousey, Charlotte Flair y Becky Lych buscarán ganar los títulos femeninos de Raw y SmackDown.

Esta es la pelea más esperada poro todos los fanáticos porque dentro del cuadrilátero estarán las mejores luchadoras del momento.

Ronda Rousey, la actual campeona de Raw, es una de las favoritas. Pero las predicciones aseguran que Becky Lynch terminará llevándose la victoria.

No se puede descartar a Charlotte Flair quien en uno de los últimos capítulos de SmackDown derrotó a Asuka y coronó como campeona de la marca azul.

WrestleMania 35: dos títulos en juego

Daniel Bryan vs. Kofi Kingston por el título mundial de la WWE. (Foto: WWE).

Brock Lesnar volverá al cuadrilátero de la WWE para defender su Título Universal. El rival del ex peleador de la UFC será Seth Rollins.

Todos los seguidores de la lucha ya querían ver en acción a Brock Lesnar. Esta será una de sus defensas más difíciles para la ‘Bestia’. Seth Rollins está buscando, a toda costa, volver a reinar en la WWE.

Por su parte, Daniel Bryan se medirá ante Kofi Kingston por el Título Mundial de la WWE. Esta pelea fue catalogada como la gran oportunidad para uno de los personajes de “The New Day”.

WrestleMania 35 nos tiene preparado más sorpresas. ‘La Vitrina de los Inmortales’ regresa recargada y con luchas memorables.