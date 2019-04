WrestleMania 2019 EN VIVO: Sigue todas las incidencias de las peleas del magnoevento de la WWE | VIDEO

WrestleMania 35 EN VIVO ONLINE: este domingo 7 de abril se lleva a cabo el magnoevento de la WWE en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. Será la primera ocasión en la que el main event será netamente femenino: Becky Lynch vs. Ronda Rousey vs. Charlotte Flair. Sin embargo, una lucha está llamada a robarse el show: Triple H vs. Batista. Sigue todo el evento EN VIDEOS en la presente nota.

► WWE WrestleMania 35 EN VIVO: guía definitiva y la cartelera del evento más grande de lucha libre | FOTOS



►WrestleMania 35: aficionado subió al ring e intentó atacar a Bret Hart [VIDEO]



WWE KICK OFF COMPLETO

Curt Hawkins y Zack Ryder ganaron los títulos en pareja de Raw | VIDEO: WWE

Carmella ganó la batalla real de mujeres en WrestleMania. | Video: WWE

Tony Nese ganó el Título Crucero en WrestleMania Kick Off | Video: WWE