WWE no quiso anunciar en su última edición de Friday Night SmackDown que Roman Reigns no iba a estar en WestleMania 36. Incluso, Triple H dio una promo afirmando quien era su favorito para ganar el combate. No obstante, esta mañana la cadena Fox Sports emitió un comunicado anunciando que “The Big Dog” no estará en el magno evento.

Fox Sports anunció que Roman Reigns no estará en WrestleMania 36 | Foto: Fox Sports

Comunicado oficial de FOX

Hace algunos meses, Roman Reigns anunció que dejaba por un tiempo los cuadriláteros debido a que tenía que enfrentarse a un viejo enemigo que volvió: la leucemia.

Reigns venció a la enfermedad y su regreso a la WWE fue en grande, el Universo le dio una gran recepción y todo había transcurrido normal hasta antes de que la emergencia ocasionada por la pandemia del coronavirus COVID-19.

El ‘Gran Perro’ estaba programado para enfrentarse en Wrestlemania 36 al veterano campeón universal de WWE, Goldberg, sin embargo, prefirió declinar, pues el haber padecido algún tipo de cáncer lo convierte en un paciente de riesgo y evitó hacer el viaje al Performance Center de Orlando.

La propia empresa le dio vía libre a las superestrellas en las semanas previas, para decidir si tomaban parte o no en el magno evento que se celebrará los próximo 4 y 5 de abril.

Este anuncio es la primera confirmación oficial por parte de un medio de comunicación involucrado con WWE en Estados Unidos. Como se sabe, el evento ya fue grabado y se espera que en los próximos días se empiecen a filtrar resultados, escenografía y demás detalles del evento.

EL COMERCIO RESUELVE DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Cuánto dura el período de incubación de la covid-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

MÁS EN DT