Para los fanáticos de habla hispana de la WWE causó bastante sorpresa que Marcelo Rodríguez sea quien narre el primer día de WrestleMania 36. Distintos posteos en redes sociales mostraron el asombro por la ausencia de la tradicional voz de Carlos Cabrera. No obstante, el experimentado comentarista regresó para el día dos y alargar su récord en la WWE.

Carlos Cabrera y Hugo Savinovich conformaron una pareja formidable de narradores en español en la historia de la WWE. Frases como “Dímelo Carlitos”, “Atangana” o comentarios con la entonación necesaria los llevaron a gozar de una fama impensada cuando ingresaron a la empresa.

Tras la salida de Hugo, Carlos quedó acompañado de Marcelo Rodríguez. Para WrestleMania se esperaba que ambos estén en la mesa en español; sin embargo, ‘El Guapo’ narró el día uno.

Para tranquilidad de los fanáticos, Carlos Cabrera apareció para el día dos de WrestleMania. Con ello alargó a 26 las apariciones que ha realizado Cabrera en WrestleMania, actualmente la mayor cantidad entre todos los comentaristas. Le sigue Michael Cole con 18 apariciones.

WrestleMania 36: Cartelera completa del día 2 que será narrada por Carlos Cabvrera

- Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Drew McIntyre por el título de la WWE

- Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair por el título femenino de NXT.

- The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Austin Theory y Angel Garza (con Zelina Vega) por los títulos en parejas de Raw

- Edge vs. Randy Orton en una lucha de último hombre en pie

- John Cena vs. ‘The Fiend’ Bray Wyatt en un Firefly Fun House Match

- Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans por el título femenino de SmackDown

- Otis vs. Dolph Ziggler

- Aleister Black vs. Bobby Lashley