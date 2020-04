Randy Orton estuvo hace pocos días de cumpleaños y lo recibió con una gran sorpresa. El ex campeón de la WWE, a días de luchar frente a Edge en WrestleMania 36, cumplió 40 años y fue sorprendido por su esposa Kimberly Kessler. No hay dudas que el ‘Asesino de Leyendas’ no se esperaba semejante sorpresa.

Randy Orton, una de las super estrellas más grandes de la WWE, cumplió 40 años el pasado primero de abril. En medio de una cuarentena, la familia Orton celebró en su hogar el recibimiento de un año más del ‘Asesino de Leyendas’.

Con la mente puesta en WrestleMania 36, ‘The Viper’ recibió una noticia que le aplicó un RKO directo a la realidad. Su esposa, Kimberly Kressler le entregó una prueba de embarazo positiva, confirmándole que volverá a ser padre.

Randy Orto fue sorprendido por su esposa | Foto: Lucha libre online

La foto del momento exacto la subió Hugo Savinovich, ex narrador de la WWE en español, en su plataforma digital llamada Lucha Libre Online. En aquella postal se puede ver el rostro sorprendido de Orton ante la noticia de su nueva paternidad.

Como se sabe, Randy Orton enfrentará a Edge en a trigésimo sexta edición de WrestleMania que será emitida este fin de semana desde el Performance Center, en Orlando, sin público.

Edge vs, Randy Orton en un 'Last Man Standing match'

