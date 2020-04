El combate entre The Undertaker y AJ Styles, para muchos fanáticos y superestrellas de WWE, ha sido lo mejor de la primera jornada de Wrestlemania 36. Pero, detrás de la pelea hubo un personaje clave: Kurt Angle.

El periodista Marc Riamondi de la cadena ESPN reveló en Twitter que tuvo una conversación el campeón olímpico. En ese diálogo, el miembro del Salón de la Fama contó que el ‘Enterrador’ estaba decepcionado por el enfrentamiento que tuvo contra Goldberg en el Super ShowDown de junio del año pasado.

Entonces, Kurt Angle, sin pensarlo dos veces, sugirió un rival importante a The Undertaker. “¿Por qué no te enfrentas a AJ Styles? Será tu mejor combate en años”, indicó el ‘Héroe Olímpico’ a Riamondi.

Claro, el medallista de oro en Atlanta 96 no intervino en el inicio de la rivalidad ni la estipulación de la pelea que desarrollaron el ‘Fenómeno’ y el ‘Fenomenal’ en la ‘Vitrina de los Inmortales’.

El regreso del ‘Enterrador’

The Undertaker retornó a Wrestlemania después de un año de ausencia. El experimentado luchador, que apareció montado en una motocicleta, consiguió su victoria número 25 en el ‘Show de Shows’.

Wrestlemania 36: cartelera del segundo día

Campeonato de WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre

Fatal 5-way Eliminatorio por el Campeonato de Mujeres de SmackDown: Bayley (c) vs. Tamina vs. Lacey Evans vs. Naomi vs. Sasha Banks

Campeonato de Mujeres de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

Campeonatos por Parejas de RAW: The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Austin Theory y Angel Garza (con Zelina Vega)

Last Man Standing: Edge vs. Randy Orton

Firefly Fun House Match: John Cena vs. "The Fiend" Bray Wyatt

Aleister Black vs. Bobby Lashley (con Lana)

Otis vs. Dolph Ziggler

Wrestlemania 36: resultados del primer día

Boneyard Match: The Undertaker derrotó a AJ Styles.

Campeonato Universal de WWE: Braun Strowman venció a Goldberg y es el nuevo campeón.

Kevin Owens venció a Seth Rollins.

Triple Treath Ladder Match por los Campeonatos por Parejas de SmackDown: John Morrison retuvo el título contra Kofi Kingston y Jimmy Uso.

Campeonato Intercontinental de WWE: Sami Zayn le ganó a Daniel Bryan y sigue siendo monarca.

Campeonato de Mujeres de Raw: Becky Lynch derrotó a Shayna Baszler y retuvo.

Elias venció a "King" Baron Corbin.

Campeonatos por Parejas Femeninas de WWE: Alexa Bliss y Nikki Cross son las nuevas monarcas tras vencer a The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane).