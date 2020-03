Roman Reigns será uno de los grandes ausentes en Wrestlemania 36, evento que se desarrollará este sábado 4 y domingo 5 de abril. El propio luchador confirmó la noticia mediante un video publicado en sus redes sociales.

Previo al anunció del ‘Perro Mayor’ en Instagram, Triple H , vicepresidente ejecutivo de WWE, también había mencionado la baja del samoano en una entrevista en el programa SportsCenter de la cadena ESPN.

El ‘Juego’ manifestó que entiende la posición de Roman Reigns, quien estaba programado para enfrentarse a Bill Goldberg por el cinturón del campeonato Universal este fin de semana en la ‘Vitrina de los Inmortales’.

“Con Roman teniendo una condición previamente existente que le haría más vulnerable, es comprensible. Muy pocos talentos han tomado la decisión de no estar aquí. Te puedo decir que para nosotros ha sido un proceso increíble poder hacer estos eventos. Todo el mundo está sometido a una presión inmensa”, explicó ‘The King Of Kings’.

Triple H también adelantó que las superestrellas y los empleados de WWE que no participen de Wrestlemania 36 no recibirán sanciones, pues la compañía de lucha libre comprende la situación de todos a partir de contexto actual.

“Todos nuestros talentos están aquí por voluntad propia. Si no quieren formar parte del evento o si sienten que es un riego, no tienen que estar aquí. No se les va a castigar por ello. Y ocurre lo mismo con nuestro personal. No queremos arriesgarnos”, agregó.

Por último, el alto directivo de WWE brindó detalles de cómo están viviendo los luchadores y trabajadores de la compañía las horas previas a Wrestlemania 36 a pesar de todas las complicaciones.

“Hay un montón de trabajo a la hora de intentar sacar estos eventos adelante. Incluso para el talento, luchar en frente de nadie no es lo más fácil del mundo. Todo el mundo está aquí, y tienen un sentido del propósito. Todos se ríen, sonríen y se lo pasan genial. Estos han sido algunos de los días más divertidos de la televisión”, concluyó Triple H.