Conforme a los criterios de Saber más

Edge se ha constituido como una leyenda viviente de la lucha libre profesional. ‘The Rated R Superstar’ volverá a encabezar WrestleMania, el evento más grande del año, en una triple amenaza frente a Roman Reigns (C) y Daniel Bryan por el Título Universal de WWE. El Comercio pudo conversar con el canadiense sobre sus momentos favoritos en la ‘Vitrina de los Inmortales’ y lo que significa luchar en el main event del show más importante de los últimos tiempos.

Adam Joseph Copeland, conocido como Edge en WWE, es el luchador más laureado en la historia de la empresa de Vince McMahon. Ha conquistado 31 campeonatos a lo largo de su carrera, sin contar los títulos Hardcore y 24/7. Asimismo, ha ganado el ‘King of the Ring’, el primer Money in the Bank, Royal Rumble y ha encabezado WrestleMania en el pasado. A pesar de formar parte del Salón de la Fama de WWE, el canadiense de 47 años volverá a luchar por el título máximo este fin de semana en una nueva edición de la ‘Vitrina de los Inmortales’.

Edge ganó el Royal Rumble 2021 y consiguió su boleto para luchar en WrestleMania | Foto: WWE

Para comprender la magnitud de su legado, Edge ha conquistado once títulos mundiales: cuatro Títulos de WWE y siete Campeonatos Mundiales Peso Pesado (posee el mayor número de reinados de este cinturón). Asimismo, fue inducido al Hall of Fame con solo 38 años, siendo el más joven en toda la historia de WWE.

No contento con ello, el luchador retornó al plano estelar para conseguir un título que no tiene en su palmarés: el Título Universal de WWE. Para ello, el “Máximo Oportunista” ganó la última batalla real, consiguiendo su boleto para encabezar WrestleMania.

Como parte de la cobertura de WrestleMania, WWE invitó a El Comercio a una ronda de preguntas con el luchador canadiense. Por un tema de tiempo y formato, fueron dos preguntas por cada medio.

Edge ganó el Royal Rumble 2021 y estará en WrestleMania 37. (Video: FOX Action)

-Edge, ¿qué significa para ti Royal Rumble? Lo menciono porque ahí ganaste tu boleto para WrestleMania.

El excampeón mundial respondió lo siguiente: “Yo amo Royal Rumble, siempre ha sido así. Incluso lo pongo al mismo nivel de WrestleMania... si es que yo no estoy en el show. El concepto es magnífico, nunca podremos agradecerle lo suficiente a Pat Patterson por esa creación. Es un evento muy divertido para los fanáticos: la cuenta regresiva, los nervios, el formato de la lucha, la atmósfera, todo es muy lindo. Tu sabes que se crearán momentos que quedarán en la historia. Y te lo digo como luchador: es por ello que subes al ring, quieres crear momentos y quedar inmortalizado”.

Tras ello, Edge reflexionó sobre su regreso al Royal Rumble de este año: “Trabajé mucho para llegar aquí. Venía de una lesión muy complicada y definitivamente fue arriesgado, pero no quería perdérmelo. Incluso, creo que trabajé demasiado, pero así soy. Fue muy divertido volver, pero todos sabemos que sin público presente no es lo mismo. El año pasado fue una locura, con los fanáticos envueltos con mi entrada, los extraño mucho. Espero que nunca más tengamos un Royal Rumble sin público como en 2021”.

Royal Rumble 2020: Edge regresó como luchador tras nueve años de ausencia: (Video: WWE)

Conversando sobre la “creación de momentos”, pregunté lo siguiente: “¿cuál es tu momento favorito en todo tu historial en WrestleMania?”

Edge, evocando sus mejores épocas, respondió: “Soy muy afortunado en ello, pero es muy complicado responder eso ahora. Mi primer WrestleMania (2001), haciendo pareja con Christian, frente a los Hardy’s y Dudleyz en combate de escalera, fue increíble. Luego, en Toronto (2002), frente a Booker-T, en mi casa, lo recordaré por siempre. En WrestleMania 22 (2006) atravesé a Mick Foley en una mesa que ardía en llamas, dime si eso no fue genial. Luego, en la estelar frente a The Undertaker (2008), eso marcó mi carrera. También ganar el Money in the Bank en WrestleMania 21 (2005). Puedo hablar mucho sobre los momentos, soy un bendecido en eso. Tengo muchos para escoger y me quedo con todos, no puedo elegir uno por encima del resto”.

Como se sabe, este fin de semana se llevará a cabo WrestleMania 37 en dos noches, en Tampa y con la presencia de público. Edge encabezará una de esas dos noches con el combate frente a Roman Reigns (c) y Daniel Bryan por el Título Universal de la WWE.

MÁS EN DT...