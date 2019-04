WrestleMania: Triple H vs. Batista se enfrentan en el MetLife Stadium en un combate sin reglas | VIDEO

WrestleMania 35 EN VIVO ONLINE: este domingo 7 de abril se llevará a cabo el magnoevento de la WWE en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. Será la primera ocasión en la que el main event será netamente femenino: Becky Lynch vs. Ronda Rousey vs. Charlotte Flair. Sin embargo, una lucha está llamada a robarse el show: Triple H vs. Batista.

WrestleMania contará con una lucha muy importante. Uno de los luchadores más importantes de esta década, Batista, regresará para su última lucha frente a Triple H.

Este combate ya se ha dado en pasadas ocasiones, recordando la de WrestleMania 21, en Hollywoond, cuando 'The Animal' venció a 'The Game' para quedarse con el título de los pesos pesados.

Asimismo, el ‘Juego’ no la pasó nada bien cada vez que enfrentó a Batista quien espera seguir con esa paternidad. Triple H nunca pudo derrotar al ‘Animal’ y si esa estadística se mantiene será obligado a retirarse.

WrestleMania 35 | Triple H vs. Bastista: la lucha del siglo. (Video - Foto: WWE).

La pelea entre Bastista vs. Triple H tiene un plus adicional. Si ‘The Game’ pierde tendrá que decirle adiós a su carrera.

Toda la rivalidad comenzó en el cumpleaños de Ric Flair. 'The Animal' irrumpió en el camerino de 'Nature Boy', lo golpeó y lo arrastró por los suelos.

Tras ello, atrapó a un camarógrafo y le mandó un mensaje a Triple H.

En los siguientes programas de Raw, se fueron mandando mensajes sin un careo entre ambos.

Todo llegó a su cúspide cuando Batista exigió que la lucha sea sin reglas y que se ponga en juego la carrera de Triple H.