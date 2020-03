El 29 de marzo de 1987, en el famoso Silverdome y ante 93 173 asistentes, Hulk Hogan venció a André “The Gian” en el evento principal de WrestleMania 3. El carismático peleador consiguió hacerle un “body slam” a su rival para retener el título máximo de la entonces WWF (World Wrestling Federation).

WrestleMania 3 se llevó a cabo como un evento de pago por ver desde el Pontiac Silverdome, en Míchigan. Hasta el momento, es el segundo evento que contó con mayor público, siendo solo superado por WrestleMania 32.

Esta tercera edición de WrestleMania contó con doce combates, teniendo como evento estelar la lucha entre Hulk Hogan vs. Andre “The Giant” por el título máximo de la WWF. Además, también se realizó el combate por el título intercontinental entre Randy Savage vs. Ricky Steamboat.

El combate no tuvo tanta duración debido a que ambos atletas no gozaban de tanta resistencia dentro del ring, sobre todo Andre. La contienda se decidió luego de que Hulk Hogan consiga aplicarle un Body Slam y luego su clásica movida para retener el cinturón máximo de la empresa.

