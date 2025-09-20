Ver Wrestlepalooza EN VIVO HOY : mira la transmisión la pelea de John Cena vs. Brock Lesnar en la WWE desde el cuadrilátero del Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. ¿A qué hora empieza Wrestlepalooza? Wrestlepalooza será el sábado 20 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde (hora peruana), que son las 8:30 PM de Argentina y Chile, las 5:30 PM de México y las 1:30 AM de España. ¿Dónde ver Wrestlepalooza? Netflix transmite para todo el mundo el Wrestlepalooza, mientras que en Estados Unidos, también podrás verlo a través de ESPN. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

