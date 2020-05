La edición 2020 de Money in the Bank tendrá dos luchas más en el cartel que ofrecerá a los fanáticos este domingo 10 mayo. WWE anunció este sábado que Jeff Hardy, Cesaro, MPV y R-Truth serán los nuevos protagonistas.

En primera instancia, ‘The Charismatic Enigma’ se medirá al ‘The Swiss Cyborg’ en el único combate programado para el Kickoff, el previo que se desarrolla antes del show principal, tal como señala la nota de prensa.

Jeff Hardy reapareció este viernes en la edición de SmackDown. El ex campeón de WWE era entrevistado en el cuadrilátero, pero fue interrumpido por Sheamus. Enseguida, ambos luchadores intercambiaron golpes.

Jeff Hardy se medirá a Cesaro en el Kickoff de Money in the Bank. (Foto: WWE)

Al concluir el cruce, el hermano de Matt terminó mejor parada después de aplicar su famosa llave. Solo unas horas más tarde tendrá una oportunidad para volver a la acción contra un oponente de gran nivel.

Mientras que Cesaro perdió la oportunidad de participar en la contienda por obtener el maletín de dinero en el banco. El helvético, no obstante, se ha sumado a King Corbin para atacar a Daniel Bryan y Drew Gulak.

Por su lado, el otro duelo sí ha sido incluido en la cartelera estelar de Money in the Bank. Hasta aquí, R-Truth reaparecerá contra Montel Vontavious Porter, quien ha sido presentador del MVP Lounge y también es representante de Brendan Vink y Shane Thorne.

R-Truth y MVP chocarán en la cartelera principal de Money in the Bank 2020. (Foto: WWE)

Money in the Bank 2020: la cartelera completa del evento de WWE

Corporate Ladder Match por el Money in the Bank Masculino

Daniel Bryan vs Aleister Black vs. Rey Mysterio vs. King Corbin vs Otis vs Un competidor por anunciar

Corporate Ladder Match por el Money in the Bank Femenino

Asuka vs. Nia Jax vs. Shayna Baszler vs. Dana Brooke vs. Lacey Evans vs Carmella

Campeonato de WWE

Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins

Campeonato Universal de WWE

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

Campeonato de Mujeres de SmackDown

Bayley (c) vs. Tamina

Campeonato por parejas de SmackDown

The New Day vs. Forgotten Sons vs. The Miz & John Morrison vs. Lucha House Party

R-Truth vs. MVP

Kick-Off Show

Jeff Hardy vs. Cesaro