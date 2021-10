WWE Crown Jewel EN VIVO y EN DIRECTO | Sigue ONLINE el evento de lucha libre que se realizará en el Mohammed Abdo Arena en la ciudad de Riyadh, Arabia Saudita y será transmitido a través de WWE Network a las 12 pm ET para toda Latinoamérica y el mundo. Conoce horarios, canales de TV y la cartelera de este gran evento que tendrá como main evento al combate entre Roman Reigns vs. Brock Lesnar.

Estamos a un día del regreso de Crown Jewel, que se transmitirá en vivo desde Riyadh, Arabia Saudita, donde Roman Reigns defenderá el Campeonato Universal contra Brock Lesnar, Big E pondrá su cinturón de la WWE en juego contra Drew McIntyre, mientras que Edge se enfrentará contra Seth Rollins en un Hell in a Cell match y los ganadores de los torneos King of the Ring y Queen’s Crown tomarán sus respectivos tronos.

WWE Crown Jewel 2021: cartelera

Mansoor vs. Ali .

Edge vs. Seth Rollins.

Goldberg vs. Bobby Lashley.

Big E vs. Drew McIntyre por los Títulos de la WWE.

RkBro vs. AJ Styles y Omos por los títulos en pareja de la WWE.

Becky Lynch vs. Sasha Banks vs. Bianca Belair por el título femenino de WWE.

Roman Reigns vs. Brock Lesnar por el Título Universal de WWE.

WWE Crown Jewel 2021: horarios

Perú - 11:00 a.m

Estados Unidos: 12:00 m. (ET)

Ecuador - 11:00 a.m

Colombia - 11:00 a.m

México - 11:00 a.m

Bolivia - 12:00 p.m

Venezuela - 12:00 p.m

Paraguay - 12:00 p.m

Chile - 1:00 p.m

Argentina - 1:00 p.m

Uruguay - 1:00 p.m

Brasil - 1:00 p.m

España - 6:00 p.m

¿Dónde ver WWE Crown Jewel 2021?

Este evento de la WWE podrá ser visto a través de WWE Network y Star Action. En ambas señales tienes la opción de poder ver la transmisión en español. Asimismo, podrá observar el evento EN VIVO por la señal de peacock.

WWE Crown Jewel 2021: últimas noticias

