WWE Day 1 2022 EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO sigue el primer evento de la compañía de lucha libre de entretenimiento este sábado 1 de enero. La empresa Vince McMahon ha preparado una cartelera atractiva para recibir el nuevo año con la mejor acción desde el State Farm Arena de Atlanta.

VIDEO RECOMENDADO

El ataque a Seth Rollins grabado por fanáticos de WWE. (Fuente: Twitter)

El combate más esperado de la jornada lo protagonizarán Roman Reigns y Brock Lesnar. Hubo cruces entre ambos en la víspera. El samoano despidió a su representante Paul Heyman tras tener un acercamiento con la ‘Bestia’. Asimismo, en la semana el ‘Jefe Tribal’ no apareció en la emisión de SmackDown por una tema de prevención ante posibles casos de coronavirus.

¿A qué hora ver WWE Day 1 2022?

México – 6:00 p.m. (kickoff) / 7:00 p.m. (evento)

Perú – 7:00 p.m. (kickoff) / 8:00 p.m. (evento)

Colombia – 7:00 p.m. (kickoff) / 8:00 p.m. (evento)

Ecuador – 7:00 p.m. (kickoff) / 8:00 p.m. (evento)

Venezuela – 8:00 p.m. (kickoff) / 9:00 p.m. (evento)

Bolivia – 8:00 p.m. (kickoff) / 9:00 p.m. (evento)

Argentina – 9:00 p.m. (kickoff) / 10:00 p.m. (evento)

Chile – 9:00 p.m. (kickoff) / 10:00 p.m. (evento)

Paraguay – 9:00 p.m. (kickoff) / 10:00 p.m. (evento)

Uruguay – 9:00 p.m. (kickoff) / 10:00 p.m. (evento)

Brasil – 9:00 p.m. (kickoff) / 10:00 p.m. (evento)

España – 1:00 a.m. del 2 de enero (kickoff) / 2:00 a.m. del 2 de enero (evento)

¿Dónde ver WWE Day 1 2022?

Fox Action y WWE Network son las señales habilitadas para seguir el show de WWE que presentará a Big E defendiendo el campeonato de la empresa en una lucha complicada contra Kevin Owens, Bobby Lashley y Seth Rollins. Aunque, el ex The Shield anunció que se contagió con la COVID-19.

De momento, la empresa no se pronunció oficialmente sobre el caso de Rollins, quien no estuvo en la arena en el programa de Raw del último lunes. Tampoco estuvieron Big E ni Lashley por prevención. Solamente dio la cara ‘KO’, que venció a Credic Alexander en un mano a mano en la ‘marca roja’.

En la rama femenina, Becky Lynch (pareja de Seth Rollins) no se presentó en el programa de los lunes por la noche. Aún así, la contienda ante Liv Morgan sigue en marcha. La antigua integrante de Riott Squad buscará dar el gran golpe del año despojando el campeonato a The Man, quien lidera esa división en Raw.

WWE Day 1 2022: cartelera confirmada

Roman Reigns vs Brock Lesnar: Campeonato Universal.

Big E vs Seth Rollins vs Kevin Owens vs Bobby Lashley: Campeonato de la WWE.

Becky Lynch vs Liv Morgan: Campeonato femenino de Raw.

The Usos (Jimmy & Jey Uso) vs The New Day (King Xavier & Kofi Kingston): Campeonatos por parejas de SmackDown.

RK-Bro (Randy Orton & Matt Riddle) vs Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford): Campeonatos por parejas de Raw.

Edge vs The Miz.

Drew McIntyre vs Madcap Moss.

MÁS EN DT...