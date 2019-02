WWE Elimination Chamber 2019 EN VIVO AQUÍ vía FOX Action: horarios y cartelera confirmada

El camino para Wrestlemania 35 está marcado por interesantes eventos para los fanáticos de la lucha libre de entretenimiento. Por ello, y luego de disfrutar del último Royal Rumble, la WWE llega con el esperado 'Elimination Chamber'.

El evento se celebrará en el Toyota Center de Houston, Texas este domingo (7:00 p.m. vía FOX Action), con el tradicional Kick Off una hora antes de las peleas principales. Además, el evento será transmitido por WWE Network.

Horarios en el mundo

Perú - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal

​México - 5:00 p.m. KickOff | 6:00 p.m. Evento principal

Colombia - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal

Ecuador - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal

Argentina - 8:00 p.m. KickOff | 9:00 p.m. Evento principal

Chile - 8:00 p.m. KickOff | 9:00 p.m. Evento principal

​Brasil - 8:00 p.m. KickOff | 9:00 p.m. Evento principal

España - 00:00 a.m. KickOff | 1:00 a.m. Evento principal (Lunes)

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal

(Foto: WWE)

Cabe mencionar que todas las incidencias de este evento las podrás seguir por la página de El Comercio. Minuto a minuto, videos y fotos exclusivas de la velada.



Cartelera completa

Elimination Chamber por el Campeonato de WWE:

-Daniel Bryan (c) vs. AJ Styles vs. Randy Orton vs. Samoa Joe vs. Kofi Kingston vs. Jeff Hardy



Campeonato Femenino de RAW:

-Ronda Rousey (c) vs. Ruby Riott



Campeonatos por Parejas de SmackDown Live:

-Shane McMahon y The Miz (c) vs. The Usos (Jey y Jimmy Uso)



Elimination Chamber por los Campeonatos por Parejas Femeninos de WWE:

-Bayley y Sasha Banks vs. The Riott Squad (Liv Morgan y Sarah Logan) vs. Nia Jax y Tamina vs. Mandy Rose y Sonya Deville vs. The IIconics (Peyton Royce y Billie Kay) vs. Carmella y Naomi



Handicap Match por el Campeonato Intercontinental:

-Bobby Lashley (c) y Lio Rush vs. Finn Bálor



Campeonato Crucero de WWE:

-Buddy Murphy (c) vs. Akira Tozawa



-Braun Strowman vs. Baron Corbin



Kickoff: Campeonato Crucero



