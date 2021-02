WWE Elimination Chamber se transmitirá este domingo desde el Tropicana Field de Florida y contará con dos luchas en la tan temida ‘Cámara de Eliminación’, una por el Campeonato de WWE que posee Drew McIntyre y la otra por el Campeonato Universal de Roman Reings. Sigue el MINUTO A MINUTO del evento.

Además, el título de mujeres de RAW, el de parejas femeninas y el título de Estados Unidos también serán defendidos en el segundo PPV de la empresa dirigida por los McMahon.

WWE Elimination Chamber: horarios y canales del evento

Perú: 7:00 pm / FOX Action

7:00 pm / FOX Action Ecuador: 7:00 pm / FOX Action

7:00 pm / FOX Action Colombia: 7:00 pm / FOX Action

7:00 pm / FOX Action Estados Unidos: 7:00 pm (Horario del Este) / WWE Network

7:00 pm (Horario del Este) / WWE Network México: 6:00 pm / FOX Sports - WWE Network

6:00 pm / FOX Sports - WWE Network Argentina: 9:00 pm / FOX Action

9:00 pm / FOX Action Chile: 9:00 pm / FOX Action

9:00 pm / FOX Action Paraguay: 9:00 pm / FOX Action

9:00 pm / FOX Action Uruguay: 9:00 pm / FOX Action

9:00 pm / FOX Action Venezuela: 8:00 pm / FOX Action

8:00 pm / FOX Action Bolivia: 8:00 pm / FOX Action

8:00 pm / FOX Action España: 2:00 a.m (del lunes)

Booby Lashley, Keith Lee y Riddle chocarán para conocer quién será el dueño del título de E.E.U.U. Mientras que los dos primeros traen su fuerza bruta, el último agrega sus habilidades aéreas para traer una dimensión completamente nueva al encuentro. La mala noticia sería que Keith está lesionado, por lo que aún no se define si estará en el combate.

Lacey Evans está dispuesta a poner todo en juego para llegar a lo más alto de la división femenina cuando se enfrente a Asuka por el título femenino. Con Ric Flair de su lado, sus travesuras la llevaron a tener una oportunidad en Elimination Chamber contra la campeona. Pero, se informó que se encuentra embarazad de su segundo bebé, por lo que durante el evento se podría anunciar a su reemplazante.

La batalla más esperada de la noche será la que protagonizarán Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton vs. AJ Styles vs. Sheamus vs. Kofi Kingston vs. Jeff Hardy por el título de WWE. Se enfrentarán cinco excampeones de la empresa y todos ellos tienen experiencias previas dentro de la estructura de acero.

Si ninguno de ellos logra conseguir el objetivo de derrotar a McIntyre, The Miz podría dar la sorpresa y canjear su contrato de Money In The Bank para quitarle el cinturón, una vez que el combate haya concluido.

Drew no piensa perder su cinturón a pocos meses de WrestleMania 37. Una victoria contra oponentes tan fuertes lo ayudaría a solidificar su propio legado antes de que sea oficial su combate en ‘La Vitrina de los Inmortales’.

WWE Elimination Chamber 202: cartelera

Elimination Chamber Match: Drew McIntyre (c) vs. Jeff Hardy vs. Randy Orton vs. AJ Styles vs. Sheamus vs. Kofi Kingston

Elimination Chamber Match: Kevin Owens vs. Daniel Bryan vs. Cesaro vs. Jey Uso vs. Sami Zayn vs. King Corbin (ganador peleará por el título Universal esa misma noche)

Bobby Lashley (c) vs. Keith Lee vs. Riddle por el título de los Estados Unidos

Asuka (c) vs. Lacey Evans por el título femenino de RAW

Shayna Baszler y Nia Jax (c) vs. Campeona de Smack Down, Sasha Banks y Bianca Belair por el título de los Campeonatos en Parejas Femenil

Roman Reings (c) vs. ganador del Elimination Chamber

