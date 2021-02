Bad Bunny, vigente campeón 24/7 de la WWE, apareció en Elimination Chamber y tuvo un encontrón con The Miz. El vigente portador del maletín Money In The Bank empujó al cantante; sin embargo, el ‘Conejo’ lo abofeteó. Cuando el excampeón mundial de la WWE quiso responder, apareció otro luchador para defender al artista urbano.

