Brock Lesnar y Roman Reigns nuevamente estarán cara a cara por el campeonato Universal. Al igual que en WrestleMania 34, este viernes la 'Bestia' defenderá el cinturón frente al 'Emperador' pero esta vez en el marco de WWE Greatest Royal Rumble (11:00 a.m. EN VIVO ONLINE por FOX Action).

Esta será la oportunidad perfecta para que Roman Reigns se cobre la revancha contra Brock Lesnar. En WrestleMania, el ex integrante de The Shield no solo perdió la ocasión de convertirse en nuevo monarca Universal, sino que acabó en la lona ensangrentado.

En el último Raw, previo a WWE Greatest Royal Rumble, Roman Reigns le prometió a Brock Lesnar que regresaría de Arabia Saudita como nuevo campeón Universal. La 'Bestia' solo atinó a reírse, acompañado como siempre por Paul Heyman, su representante.

Después de WWE Greatest Royal Rumble se realizará Backlash, evento en el que Roman Reigns ya tiene un combate pactado, a diferencia de Brock Lesnar, quien por ahora no aparece en la cartelera. En el siguiente show, el 'Emperador', que espera llegar como campeón Universal, enfrentará a Samoa Joe.