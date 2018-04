A una semana de WrestleMania 34, Brock Lesnar y Roman Reigns tendrán su último careo en WWE Raw, que se llevará a cabo este lunes (7:00 p.m. EN VIVO ONLINE por FOX Sports 2) en el Philips Arena de Atlanta.

Roman Reigns buscará vengarse de Brock Lesnar en WWE Raw. Hace unas semanas, la 'Bestia' apareció de sorpresa y le dio una paliza al 'Emperador', quien estaba esposado. Veremos qué sucede entre estas dos superestrellas, quienes pelearán por el campeonato Universal en WrestleMania 34.

También veremos si Triple H y Stephanie McMahon mantienen la confianza que mostraron en el Raw anterior. Este lunes, deberán hacerlo frente a sus rivales en WWE WrestleMania, Kurt Angle y Ronda Rousey, que los esperarán con los puños en alto.

Por otro lado, hay mucha expectativa por conocer si The Undertaker responde al reto de John Cena. The Marine venció a Kane la semana pasada y volvió a referirse del 'Enterrador'. Ahora, a una semana de WrestleMania, la leyenda de la WWE debería dar alguna respuesta para que el 'rapero mayor' no se quede sin evento.

¿Quién será la pareja de Braun Strowman en WrestleMania? Esa es la pregunta del millón que The Bar no ha podido resolver. Sheamus y Cesaro están intrigados con el acompañante del 'Monstruo entre hombres' en la lucha por los cinturones en pareja de Raw.