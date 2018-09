WWE: el extraño afiche de Hell in a Cell que generó el disgusto de los fans A pocos días de Hell in a Cell 2018, la WWE lanzó el póster del evento, el cuál no cayó bien entre los fanáticos de la empresa de lucha libre

La próxima semana se realizará Hell in a Cell 2018, que tendrá como protagonistas a Roman Reigns y Braun Strowman. (Foto: WWE) (Foto: WWE)