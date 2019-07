WWE Extreme Rules 2019 EN VIVO ONLINE vía Fox Action: sigue el evento desde Philadelphia

WWE Extreme Rules 2019 sigue EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE el evento más extremo de la compañía que tendrá lugar este domingo 14 de julio desde las 6:00 pm. (hora peruana) desde el Wells Fargo Center de Philadelphia, Estados Unidos y con transmisión de Fox Action y WWE Network. La cartelera de este evento pay-per-view tiene por ahora 10 peleas en cartelera.

La noche de este domingo será completamente brutal para los amantes de la WWE que tendrán en sus pantallas el Extrem Rules, el evento donde, como su nombre lo dice, las reglas son mínimas, se puede hacer uso de todo tipo de elementos y habrá más de un título en disputa. Una velada que promete.

WWE Extrem Rules: horarios en el mundo



Perú: 6:00 pm.

México: 6:00 pm.

Colombia: 6:00 pm.

Chile: 7:00 pm.

Estados Unidos (EDT): 7:00 pm.

Estados Unidos (PDT): 4:00 pm.

Argentina: 8:00 pm.

España: 1:00 am., lunes 15

El Combate mixto por parejas denominado 'Winner Takes All', en el que lucharán Seth Rollins (c) junto a Becky Lynch (c) contra Baron Corbin que hará equipo con Lacey Evans, es uno de los duelos que promete y que podría ser el gran estelar de la noche. La lucha previa que tuvieron en Stomping Grounds puede ser la previa de este combate del que no se puede predecir nada.

Pero sin dudas una de las peleas más esperadas es la que protagonizarán Kofi Kingston vs. Samoa Joe por el título de la WWE. No se trata de una lucha entre dos leyendas de este deporte, pero sí una que elevará las peleas por el cinturón más importante de la compañía que por ahora le pertenece al luchador de raíces ghanesas. Su contrincante, el oriundo de California, espera arrebatarle el cetro a Kingston.

Pero la pelea que sin dudas llama mucho la atención por los personajes que la protagonizarán es el 'No Holds Barred' en parejas conformadas por un lado por The Undertaker y Roman Reigns y del otro Shane McMahon y Drew McIntyre. Hay mucha expectativa por ver al 'Enterrador' en una nueva pelea, esta vez en pareja, frente a uno de los eprsonajes más odiados de la compañía como el heredero de los McMaHon.

No te pierdas todos los detalles de Extreme Rules. A continuación la cartelera.



- The Undertaker y Roman Reigns vs. Shane McMahon y Drew McIntyre | Lucha Sin Reglas

- Seth Rollins (Campeón Universal ) y Becky Lynch (Campeona Femenil de Raw) vs. Baron Corbin y Lacey Evans | Lucha de Parejas Mixtas; Ganador se Lleva Todo

- Kofi Kingston vs. Samoa Joe | Por el campeonato de la WWE

- Bayley vs. Alexa Bliss y Nikki Cross | Lucha en Desventaja 2-contra-1 por el Campeonato Femenil de SmackDown

- Daniel Bryan y Rowan vs. Big E y Xavier Woods vs. Heavy Machinery | Por el campeonato de Parejas de SmackDown

- Ricochet vs. AJ Styles | Por el campeonato de los Estados Unidos

- Drew Gulak vs. Tony Nese | Por el campeonato Peso Crucero

- Braun Strowman vs. Bobby Lashley | Lucha de Último Hombre de Pie

- The Revival vs. Los Usos | Por el campeonato de Parejas de Raw

- Aleister Black vs. Cesaro