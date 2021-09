Este domingo 26 de setiembre, se vivirá un día de mucha emoción y entretenimiento con el 9° PPV de la WWE, en esta oportunidad será la edición 2021 de Extreme Rules. El escenario elegido será Nationwide Arena de la ciudad de Columbus, Ohio.

La batalla principal será el enfrentamiento entre el campeón Román Reigns y “The Demon” Finn Bálor por el Campeonato Universal. El ganador se enfrentará a Brock Lesnar en el evento especial WWE Crown Jewel 2021, que se realizará en Arabia Saudita el próximo 21 de octubre.

Esta edición del WWE Extreme Rules tendrá como plato de fondo la pelea por el Campeonato Femenino de SmackDown entre la actual campeona Becky Lynch y la retadora, Bianca Belair.

¿Dónde ver WWE Extreme Rules 2021?

Este evento de la WWE podrá ser visto a través de WWE Network y Star Action. En ambos tienes la opción de poder ver la transmisión en español.

¿Cuáles son las peleas del Extreme Rules 2021?

El Extreme Rules 2021 tendrá una variada cartelera preliminar que consta de seis enfrentamientos, de los cuales cinco serán por distintos títulos de la WWE. En esta nota encontrarás los horarios, resultados y canales para ver la novena edición del evento.

Cartelera Extreme Rules

- Campeonato Femenino de SmackDown: Becky Lynch (c) vs. Bianca Belair

- Campeonato de los Estados Unidos: Triple Amenaza Damian Priest (c) vs. Jeff Hardy vs. Sheamus

- Campeonato Femenino de Raw: Charlotte Flair (c) vs. Alexa Bliss

- Campeonato Universal: Roman Reings (c) vs. “The Demon” Finn Bálor

- Campeonatos por Parejas de SmackDown: The Usos (Jimmy & Jey) (c) vs. The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford)

- Liv Morgan vs. Carmella

El Extreme Rules 2021 iniciará desde las 19:00 horas de Perú y será transmitido por Fox Sports 1 y Star Action.

Conforme a los criterios de Saber más