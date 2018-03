Este domingo (8:00 p.m. EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por FOX Action) se llevará a cabo el evento WWE Fastlane 2018 en la ciudad de Columbus, en Ohio. Será la última parada antes del esperado WWE Wrestlemania 34.

WWE Fastlane 2018 contará con un total de seis peleas, en la que destaca la batalla entre AJ styles y otros cinco luchadores: John Cena, Baron Corbin, Sami Zayn, Kevin Owens y Dolph Ziggler. Ellos quieren rebatarle el título a AJ Styles.

En WWE Fastlane también veremos una pelea que promete en la rama femenina, ya que la campeona Charlotte Flair intenterá retener su título ante Ruby Riott. Por otro lado, Naomi y Beky Lynch lucharán contra Natalya y Carmella.

Las otras peleas son por el Campeonato de Estados Unidos, entre Bobby Roode y Randy Orton, y por el Campeonato de parejas de SmackDown, entre The Usos y The New Day.

El evento WWE Fastlane tendrá una duración aproximada de tres horas y con un kickoff previo de posiblemente una hora.