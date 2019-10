El Bankers Life Fieldhouse de Indianápolis, Indiana, albergará una nueva edición del Friday Night SmackDown. Sigue todas las peleas e incidencias que se desarrollarán este viernes en el evento.

Las acciones del programa se iniciarán a las 6:45 de la tarde (hora peruana) y serán transmitidas a través de la señal de Fox Sports 2.

Los momentos más impactantes de este año en SmackDown. (WWE)

La WWE confirmó en la antesala que se realizará un Six-Pack Challenge de mujeres en la próxima entrega del ‘show azul’.

Dana Brooke, Carmella, Nikki Cross, Lacey Evans, Sonya Deville y Mandy Rose medirán fuerzas con el objetivo de enfrentar a Bayley por el título femenino de SmackDown.

La jornada también será crucial para Shinsuke Nakamura, que defenderá el Campeonato Intercontinental ante Roman Reigns con la ayuda de Sami Zayn, encuentro que se pactó tras una serie de provocaciones de los involucrados a través de Twitter.

Reigns busca conquistar por segunda vez el título y cortar el reinado de Nakamura que inició el 14 de julio en Extreme Rules.

El choque por equipos entre Heavy Machinery y The New Day contra The Revival, Dolph Ziggler y Robert Roode es otro atractivo del siguiente Friday Night SmackDown.

Friday Night SmackDown Indianapolis | Horarios:

17:45 horas - Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras 18:45 horas - Perú, México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (NY +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2, Denver -1) 19:45 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:45 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile 00:45 horas del sábado - Reino Unido 01:45 horas del sábado - España, Alemania, Italia, Francia ​07:45 horas del sábado - China 08:45 horas del sábado - Japón