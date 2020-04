El programa 1077 de Smackdown se realizó esta noche en el Performance Center de WWE y el comienzo del show lo dieron Alexa Bliss y Nikki Cross con el segmento “A Moment Of Bliss” donde entrevistaron a Braun Strowmann, actual campeón universal, e hicieron oficial su lucha contra Bray Wyatt en el PPV Money In The Bank.

Storwmann fue entrevistado y al final recibió un regalo sorpresa en el que se encontraba un regalo de Wyatt y el recuerdo de su máscara como ‘la oveja negra’ de lo que fue en su momento ‘The Wyatt Family’.

Respecto al título femenino, Tamina logró derrotar a Sasha Banks y se convirtió en retadora principal al campeonato que posee Bayley. Siguiendo con la acción, Dana Brooke derrotó a Naomi y se logró insertar en lucha de escaleras de Money In The Bank.

Previo a la lucha estelar, Daniel Bryan se enfrentaba a Cesaro en busca de un cupo para la pelea de escaleras en el PPV. Acompañado de Drew Gulak, derrotó lo derrotó vía sumisión ante los intentos erróneos de Nakamura por interferir en el combate.

En el evento central de la noche, se dio un combate por los títulos en parejas con la modalidad de un representante por equipo. El campeón The Miz (Miz y Morrison) se enfrentaba a Jey Uso (The Usos) y Big E (New Day). En una reñida contienda, todo parecía indicar una victoria de The Miz, llegó Big E luego de ser arrojado fuera del ring para aplicar un Big Ending y lograr la cuenta de tres que convierte a New Day en campeones en pareja.

