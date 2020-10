El Amway Center de Orlando, Florida, albergará la edición 2020 del Hell in a Cell de la WWE. Sigue EN VIVO ONLINE vía WWE Network y Fox Premium todas las peleas e incidencias del evento especial pay-per-view que se desarrollará este domingo 25 de octubre.

Los millones de amantes de la lucha libre tienen un buen motivo para encender sus pantallas y disfrutar de un espectáculo, en el que podrán ver en acción a personajes de Raw y SmackDown. Atención, que el kickoff será a las 7:00 p.m. (hora peruana)

WWE | Hell in a Cell 2020: horarios en el mundo

México: 7:00 p.m.

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

España: 1:00 a.m. (lunes 26 de octubre)

Hell in a Cell 2020: previa

El enfrentamiento que parte como el más atractivo será el que protagonicen Roman Reigns y Jey Uso. El ‘Perro Mayor’ defenderá su título de campeón universal de la WWE en la Celda Infernal.

Será un inédito duelo, en el que saldrá perdedor el luchador que pronuncie las palabras “me rindo”. Dicho esto, nos espera una larga batalla en la estructura metálica.

El vigente campeón de la WWE, Drew McIntyre, tendrá su tercera defensa consecutiva, cuando se vea las caras con Randy Orton, en otra pelea interesante.

Bayley, monarca en SmackDown, y Sasha Banks, también medirán fuerzas en Hell in a Cell. Por otro lado, Jeff Hardy y Elias continuarán con su rivalidad en la jornada dominical.

La WWE también incluyó en los combates el de Otis y The Miz, cuyo ganador se quedará con el contrato tan deseado de Money in the Bank.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Perú: Juan Carlos Oblitas y su preocupación por el llamado de algunos jugadores de la MLS | VIDEO