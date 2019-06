WWE Super ShowDown EN VIVO vía Fox Action: evento en Arabia Saudita con The Undertaker y Goldberg

WWE Super ShowDown EN VIVO ONLINE: el evento se desarrollará este viernes 7 de junio desde el King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita. El programa estelar empezará a la 1:00 p.m. (horario peruano / 20:00 horas de España), además será transmitido por Fox Action y el servicio de streaming WWE Network.

WWE presentará un evento importante en Arabia Saudita. La compañía ha preparado una cartelera interesante para todos los fanáticos de esta parte del mundo, quienes podrán ver a leyendas y superestrellas de la actualidad en acción.

WWE Super ShowDown: horarios del evento

Perú 1:00 p.m.

Ecuador 1:00 p.m.

Colombia 1:00 p.m.

México 1:00 p.m.

Bolivia 2:00 p.m.

Paraguay 2:00 p.m.

Chile 2:00 p.m.

Venezuela 2:00 p.m.

Argentina 3:00 p.m.

Uruguay 3:00 p.m.

Brasil 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Sin duda, la pelea más importante será la que protagonicen The Undertaker y Bill Goldberg. Estas figuras de la lucha libre de entretenimiento, a pesar del largo recorrido en este deporte, se medirán por primera vez.

El ‘Fenómeno’ y el ex campeón de Universal se vieron las caras hace solo uno días, durante el último segmento de SmackDown Live. “Tú serás el siguiente”, había dicho el ‘Enterrador’ en el pasado Raw, para dirigirse a su oponente.

El Super ShowDown también ofrecerá un mano a mano entre Triple H y Randy Orton, esta rivalidad inició desde que ambos fueron miembros del grupo Evolución. En Yeda, estos gladiadores firmarán un capítulo clave en su historial.

Seth Rollins pondrá en juego el título Universal frente a Baron Corbin. El ‘Arquitecto’ estará en el gran evento de WWE, a pesar de la paliza recibida el pasado lunes a manos de Brock Lesnar, quien le envió directo al hospital.

Kofi Kingston, monarca de la WWE, se medirá ante Dolph Ziggler en una contienda titular. El miembro de The New Day había sido atacado por este personaje durante las últimas semanas. Por ello, esta lucha quedó pactada para este viernes.

Roman Reings también resolverá problemas personales con Shane McMahon. Por otro lado, Finn Bálor defenderá el cetro Intercontinental ante Andrade. Un grupo de 50 superestrellas verá acción en la ‘Batalla Real’ preparada para el Super ShowDown.

WWE Super ShowDown: cartelera completa

Goldberg vs. The Undertaker



Triple H vs. Randy Orton



Roman Reigns vs. Shane McMahon



Seth Rollins vs. Baron Corbin – Campeonato Universal de la WWE



Kofi Kingston vs. Dolph Ziggler – Campeonato de la WWE



Finn Bálor vs. Andrade – Campeonato Intercontinental de WWE



Braun Strowman vs. Bobby Lashley



Batalla Real de 50 hombres



Lucha House Party (Kalisto, Gran Metalik y Lince Dorado) vs. Lars Sullivan – 3 contra 1, lucha en desventaja



The Usos vs The Revival



(*) El Kickoff del WWE Super ShowDown iniciará una hora antes